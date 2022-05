Protection de la faune : changements dans les règlements pour la chasse en C.-B.

La Colombie-Britannique change ses règlements entourant la chasse dans le but d'améliorer la conservation de l'habitat et la gestion de la faune. Ces changements sont transitionnels et ont été apportés dans le but « de faire avancer la réconciliation et d'améliorer les partenariats pour la conservation de la faune avec les Premières Nations », explique le gouvernement provincial dans les informations fournies avec le communiqué de presse sur la question.