Des itinéraires d’autobus déviés à Toronto pendant le long week-end pour ActiveTO

Les circuits détournés concernent les autobus 80 Queensway et 174 Ontario Place Exhibition.

La CTTCommission de transport de Toronto conseille donc aux Torontois de prévoir plus de temps pour leurs déplacements dans les zones proches du boulevard Lake Shore Ouest, de l'avenue Bayview et du Meadoway, secteurs où ActiveTO se tiendra ce long week-end.

Lundi 23 mai, la CTTCommission de transport de Toronto indique qu'elle augmentera le service sur les lignes d'autobus 22 Coxwell et 92 Woodbine, ainsi que sur la ligne de tramway 501 Queen, afin d'accommoder les personnes qui se rendent au parc Ashbridges Bay et en reviennent pour les feux d'artifice de la fête de Victoria.

Des navettes à cet effet circuleront à partir des stations de métro Woodbine et Coxwell. La CTTCommission de transport de Toronto indique aussi qu'elle mobilisera davantage de personnel afin d'orienter les usagers vers les lieux d'embarquement.

Aucune fermeture de métro n'est prévue ce week-end.

La ligne 2 affectée au début de la semaine prochaine

Du mardi 24 mai au jeudi 26 mai, le service de métro sur la ligne 2 entre les stations Jane et Ossington sera interrompu à 23 h à cause de travaux sur les voies. Des navettes seront en service.

Bien que la CTTCommission de transport de Toronto effectue la plupart des travaux d'entretien du métro à la fin du service chaque nuit, elle continue de devoir fermer le week-end et en début de semaine pour effectuer des travaux d'infrastructure essentiels [...] ainsi que des mises à niveau de la signalisation , justifie la Commission par voie de communiqué.

L'Ontario a prolongé l'obligation de porter un masque dans les transports en commun au moins jusqu'au 11 juin. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Toutes les stations resteront ouvertes pour permettre aux usagers de recharger leur carte PRESTO sur la ligne 2, d'acheter des billets et d’assurer leur correspondance avec les lignes de bus. Certaines entrées et sorties seront toutefois temporairement fermées.

Ainsi, les entrées et sorties automatiques seront fermées aux stations High Park, Parkview Gardens, Keele, et Indian Grove. À la station Lansdowne, l'entrée et la sortie automatiques de l'avenue Emerson seront fermées. À la station Dufferin, l'entrée et la sortie automatiques de l'avenue Russett seront également fermées.

D'autres entrées et sorties seront disponibles pour les clients à chaque station de métro.

Les usagers nécessitant le service Wheel-Trans peuvent s'adresser à n'importe quel membre du service à la clientèle de la CTTCommission de transport de Toronto pour obtenir de l'aide.