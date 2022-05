La cueillette de mollusques désormais interdite à Sheldrake

Le ministère des Pêches et Océans du Canada (MPO) indique avoir pris cette décision à la suite de pluies abondantes tombées dans la région. Ces averses auraient dégradé la qualité de l’eau du secteur coquillier situé en amont du pont Touzel, sur la route 138.

Selon le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada , la consommation de mollusques en provenance de cette zone pourrait causer de graves problèmes de santé.

Ce secteur est particulièrement prisé par les amateurs de mye commune de la Côte-Nord, qui convergent chaque année vers la zone pour y cueillir le précieux mollusque.