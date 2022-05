COVID-19 : deux décès à Ottawa et légère hausse des hospitalisations en Outaouais

La COVID-19 a fait deux nouvelles victimes au cours des dernières 24 heures à Ottawa, alors qu'en Outaouais, on observe une légère hausse des hospitalisations, vendredi.

Depuis le début de la pandémie, 803 personnes ont succombé au coronavirus dans la capitale fédérale.

Selon le plus récent bilan de Santé publique Ottawa (SPO), dix patients sont hospitalisés en raison du virus, soit une personne de plus que la veille. Vendredi, aucun patients n'est toutefois traité aux soins intensifs.

Par ailleurs, SPOSanté publique Ottawa dénombre 70 infections supplémentaires au sein de la population, vendredi, et fait état de 676 cas actifs. Il est à noter que ce nombre peut être sous-estimé étant donné le changement d'approche en matière de dépistage.

Depuis le début de la pandémie, 73 028 Ottaviens ont contracté le coronavirus, selon les autorités.

Dans l'est ontarien, le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 demeure le même que la veille avec un bilan de six patients admis, mais deux personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une de plus que jeudi.

Le nombre de décès attribuables au coronavirus dans la région demeure stable, selon les données du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario (BSEO). Depuis le début de la pandémie, 228 personnes ont succombé à la maladie dans la région.

Hausse des hospitalisations en Outaouais

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 63 personnes sont à l’hôpital en raison de la COVID-19 en Outaouais. C'est trois de plus que la veille. Une seule personne se trouve aux soins intensifs.

On compte également 17 nouvelles infections. Il s'agit de la plus faible augmentation enregistrée au cours de la semaine. Ces données sont toutefois susceptibles d'être sous-évaluées compte tenu des changements de politique de dépistage.

Aucun nouveau décès n’a été enregistré vendredi.

Depuis le début de la pandémie, 39 563 résidents de l’Outaouais ont contracté la COVID-19 et 314 en sont décédés, selon la santé publique.

À l'échelle de la province, 612 infections et 12 décès ont été dénombrés vendredi. Pour l'instant, 1493 Québécois sont hospitalisés.