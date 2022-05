Une baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée au large de Gaspé

Pêches et Océans Canada a repéré, jeudi, une baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée dans des engins de pêche au large de Gaspé. Des efforts pour la localiser sont en cours, afin d'intervenir pour la dépêtrer.

La baleine noire est une femelle de 14 ans. Le spécimen avait été vu pour la dernière fois le 11 mars, près de Cape Cod, dans le Massachusetts.

C'est inquiétant , laisse tomber Robert Michaud, président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM).

La survie et la santé de chacune des femelles, et surtout des jeunes, sont des plus précieuses , explique-t-il, en rappelant que l'espèce, qui ne compte qu'environ 336 individus, est en voie de disparition.

Un empêtrement laisse des traces : les femelles qui passent à travers cet épisode difficile semblent se reproduire moins facilement et moins rapidement. Mais si elles survivent, elles peuvent quand même contribuer au rétablissement de la population , ajoute M. Michaud.

« C'est pour ça que tant d'efforts sont faits pour un individu : la survie d'une femelle pourrait avoir un impact significatif sur la population de baleines noires. » — Une citation de Robert Michaud, président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins

Lorsqu'elle avait été aperçue au mois de mars au large de Cape Cod, la femelle ne semblait pas présenter de signe d'empêtrement, selon Robert Michaud.

On ne sait pas quand elle s'est empêtrée, on n'a pas d'observation entre ces deux points-là , explique-t-il.

Une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans des cordages de pêche en décembre 2010 au large de la Floride. Photo : Associated Press / Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Une intervention prévue

Les équipes d’intervention pour secourir les mammifères marins de Campobello, au Nouveau-Brunswick, sont mobilisées.

Si la baleine est localisée par les avions du gouvernement fédéral et que les conditions météorologiques et maritimes le permettent, une intervention pourrait être réalisée dans les prochains jours pour tenter de la dépêtrer.

Parfois, on arrive à dépêtrer un animal rapidement. Souvent, ça prend plusieurs essais, qui peuvent s'étendre sur des jours, des semaines, voire des mois. C'est un travail presque acharné pour dépêtrer ces animaux , résume Robert Michaud.

Pêches et Océans Canada ignore encore dans quel type d’engin de pêche la baleine est empêtrée et sa provenance.

Des fermetures de zones de pêches sont prévues par le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada . Selon le ministère, les détails devraient prochainement être rendus publics.

Avec les informations de Kim Bergeron et de Sylvie Aubut