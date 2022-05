Variole du singe : Ottawa pourrait recourir à sa réserve de vaccins contre la variole

En conférence de presse vendredi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a confirmé que quelques dizaines de cas potentiels de variole simienne font actuellement l'objet d'une enquête au Canada, la majorité se trouvant au Québec. D’autres cas sont surveillés en Colombie-Britannique.

On a une bonne collaboration avec nos homologues du Québec pour faire le suivi de l’enquête, mais c’est sûr qu’il y a d’autres cas au Canada. On a eu une téléconférence avec nos homologues de toutes les provinces et des territoires pour circonscrire des points de contact , a assuré le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.

Des discussions sont en cours parmi le réseau de laboratoires au pays pour voir à augmenter la capacité de diagnostic de la maladie, a fait savoir la Dre Tam.

Caractérisée par de la fièvre, des maux de tête, mais surtout l’apparition de pustules sur le corps, la variole du singe peut être contractée par un échange de liquides organiques ou encore par l’absorption de gouttelettes respiratoires. Répandue en Afrique, où elle est endémique, la maladie se guérit généralement d’elle-même.

Par ailleurs, on sait que le vaccin contre la variole classique montre un taux d’efficacité assez élevé contre la variole simienne. C’est pourquoi certains pays occidentaux où la maladie a été détectée ont commencé à se doter de stocks de vaccins contre la variole.

Le sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, Howard Njoo Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Questionné sur l’état des stocks de vaccins contre la variole du Canada, le Dr Njoo a expliqué que, dans l’immédiat, le pays ne dispose que d’un stock limité, car cette maladie est officiellement éradiquée.

La variole est une maladie éradiquée depuis 1980. On sait toutefois qu'il reste peut-être des échantillons dans des laboratoires qui pourraient un jour provoquer un événement épidémiologique impliquant la variole. C’est pourquoi plusieurs pays, incluant le Canada, ont une certaine quantité de doses de vaccin contre cette maladie.

« Pour l'instant, on a quelques doses et on est toujours prêts. On discute avec le Québec pour une possible utilisation. » — Une citation de Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada

Rappelant que le vaccin contre la variole n’a pas été conçu à l’origine contre la variole du singe, M. Njoo a prévenu que des efforts devront être déployés au Canada et ailleurs dans le monde pour mettre à jour les lignes directrices concernant l’utilisation de ce vaccin contre une autre maladie que celle pour laquelle il a été conçu.