Le gouvernement Ford a perdu 15 causes devant les tribunaux en 4 ans

Depuis son arrivée au pouvoir en juin 2018, le gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario n'a pas hésité à défendre ses lois et ses politiques devant les tribunaux, mais il a échoué dans 15 recours judiciaires médiatisés. En cette campagne électorale, Radio-Canada a cru bon de recenser ses défaites et ses victoires décisives.

De mémoire récente, jamais un gouvernement provincial n'avait été aussi loin pour défendre ses politiques devant les tribunaux, selon Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa.

Le style de gestion de Doug Ford tranche vraiment avec celui de ses prédécesseurs, mais il est cohérent avec sa propre ligne de conduite, c'est-à-dire qu'avant d'entrer en politique provinciale, M. Ford dénonçait déjà les élites et il n'hésitait pas à s'attaquer aux institutions comme les tribunaux et les universités , explique-t-elle.

Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Mme Tellier qualifie une telle approche de populiste , d' antagoniste et de manichéenne . Il pense avant tout à sa base et agit moins en fonction des élites, ceux qui ont des postes prestigieux comme les juges , dit-elle.

Elle laisse notamment entendre que le premier ministre s'en prend aux magistrats, parce qu'il les accuse d'avoir la mainmise sur les politiques dans la province.

Il se dit que ce ne sont pas eux qui vont lui mettre des bâtons dans les roues et qu'il n'a pas nécessairement à se plier à leurs décisions , ajoute-t-elle pour décrire M. Ford.

Certains litiges ont même été soumis à la Cour d'appel de l'Ontario après les décisions insatisfaisantes de tribunaux inférieurs. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Le gouvernement a perdu 15 causes depuis 2018, mais certaines ne sont toujours pas closes, parce que des appels doivent encore être entendus devant la Cour d'appel de l'Ontario ou la Cour suprême du Canada.

C'est en matière d'environnement qu'il a fait le plus piètre figure. Dans ce domaine, il a essuyé huit échecs sur les 15 litiges en question.

Le cofondateur de Démocratie sous surveillance, Duff Conacher, ne se dit pas surpris que la province ait perdu autant de recours.

Duff Conacher, le cofondateur de l'association Démocratie sous surveillance, qui préconise la réforme démocratique et l'imputabilité gouvernementale. Photo : Radio-Canada

Il rappelle que dans la majorité des cas, le gouvernement Ford s'est fait poursuivre en justice par des groupes de citoyens et qu'il a dû défendre ses politiques et ses lois.

En fait, il n'a pas utilisé les tribunaux tant que ça, mais de tous les premiers ministres de l'Ontario, il est celui qui y a eu le plus souvent recours, parce qu'il est celui qui a le plus violé la loi par rapport à ses prédécesseurs , dit-il au nom de son groupe.

Une douzaine de défaites

Le gouvernement Ford a d'abord perdu contre le gouvernement Fédéral au sujet de la taxe carbone. M. Ford avait fait campagne sur la promesse de lutter contre le régime de tarification du carbone du gouvernement Trudeau.

Il avait débloqué des fonds publics de 30 millions de dollars pour cette cause qu'il a perdue dès le début en Cour supérieure de l'Ontario jusqu'en Cour suprême.

Le système fédéral de tarification du carbone est entré en vigueur en 2019 dans les provinces qui n'avaient pas un plan de lutte contre les changements climatiques approuvé par Ottawa. Photo : iStock

La Cour supérieure de l'Ontario a par ailleurs statué qu'il avait contrevenu à la charte des droits environnementaux de la province pour éviter de tenir des consultations publiques en matière de zonage au sujet de la loi de 2020 sur la reprise économique face à la COVID-19.

La législation modifie les règles des arrêtés ministériels de zonage, qui sont utilisés pour accélérer les projets d'aménagement du territoire.

Dans la même veine, la Cour divisionnaire de l'Ontario a conclu que la province avait enfreint la loi en supprimant le système de plafonnement et d'échange du gouvernement Wynne sans mener au préalable des consultations publiques.

La Cour supérieure de l'Ontario a par ailleurs invalidé la politique du gouvernement qui obligeait les stations-service dans la province à afficher des autocollants qui dénonçaient la taxe sur le carbone du gouvernement libéral fédéral.

Le gouvernement de Doug Ford avait finalement renoncé à ses autocollants controversés sur la taxe carbone fédérale. Photo : Radio-Canada

Le même tribunal a ensuite conclu que la province avait manqué à son obligation constitutionnelle de consulter la Première Nation Ginoogaming avant de délivrer un permis d'exploration minière sur son territoire traditionnel.

La Cour supérieure de l'Ontario a cassé l'annulation par le gouvernement Ford du projet d'énergie éolienne Nation Rise à Cornwall, parce que la décision du ministre de l'Environnement Jeff Yurek de révoquer les approbations du projet était déraisonnable et procéduralement injuste .

Une éolienne partiellement construite dans l'un des champs de la Municipalité de Stormont Nord dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La Cour supérieure de l'Ontario a qualifié d' arbitraire la décision du gouvernement de supprimer un programme incitatif qui offrait des rabais allant jusqu'à 14 000 $ pour l'achat de voitures électriques. Le tribunal avait statué que la décision avait porté préjudice à l'entreprise Tesla.

Un groupe communautaire a enfin obtenu une injonction d'un tribunal qui a empêché le gouvernement de démolir un groupe d'édifices patrimoniaux de l'ancien complexe des fonderies Dominion à Toronto pour ouvrir la voie à un nouveau développement domiciliaire.

Échecs sur le plan politique

En matière de politique, la Cour supérieure de l'Ontario a annulé les nouvelles restrictions du gouvernement sur les dépenses électorales qu'il a imposées aux groupes d'intérêts comme les syndicats.

Le premier ministre avait alors rappelé d'urgence l'Assemblée législative afin d'y faire adopter un projet de loi annulant la décision du tribunal en utilisant la clause nonobstant de la Charte. Un syndicat a décidé d'interjeter appel du jugement. Les audiences auront lieu le mois prochain.

Les tierces parties ne peuvent plus dépenser autant d'argent qu'elles le souhaitent 12 mois avant la tenue d'un scrutin général en Ontario. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

La Cour supérieure de l'Ontario a ordonné au gouvernement de rétablir le Programme des voyageurs à l'étranger, qui offrait une couverture partielle des frais médicaux engagés à l'extérieur du pays grâce à l'assurance-maladie de l'Ontario, parce que sa décision violait la Loi fédérale sur la santé.

La Cour d'appel de l'Ontario a par ailleurs rejeté l'appel du gouvernement Ford au sujet des frais accessoires d'étudiants liés à des services que les conservateurs jugeaient superflus, annulant du même coup la controversée initiative Liberté de choix .

Le gouvernement a perdu un autre appel dans un recours collectif de 30 millions de dollars lié à l'utilisation de l'isolement cellulaire dans les prisons de l'Ontario comme mesure préventive. La nouvelle loi qu'il avait introduite visait à accorder à la province une plus grande immunité contre les poursuites pour négligence.

La Fédération canadienne des étudiants contestait l'initiative du gouvernement Ford qui permettait aux étudiants de décider des frais accessoires dont ils souhaitaient s'acquitter. Photo : CBC / Jonathan Pinto

La province a ensuite perdu sa cause devant les tribunaux sur l'équité salariale des sages-femmes en Ontario, lesquels lui avaient ordonné de leur accorder une augmentation de 20 % des arriérés de salaire pour les années allant de 2011 à 2015.

Le gouvernement a interjeté appel de cette décision devant le plus haut tribunal de la province, qui n'a toujours pas rendu son jugement à ce sujet après avoir entendu le litige en novembre 2021.

La dernière cause perdue concerne enfin les lettres de mandat du premier ministre à ses ministres. La Cour suprême du Canada a accepté la semaine dernière d'entendre l'appel de l'Ontario, qui a pour l'instant perdu sur toute la ligne dans cette affaire.

Le premier Cabinet de Doug Ford en compagnie de la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Elizabeth Dowdeswell. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

La seule grande victoire des conservateurs est sans contredit celle concernant la réduction de la taille du conseil municipal de Toronto.

M. Ford en avait même fait une bataille personnelle, étant lui-même un ancien conseiller municipal de la métropole.

La cause s'était même rendue jusqu'en Cour suprême, qui avait finalement statué que la réduction de moitié du conseil n'était pas inconstitutionnelle.

La clause de dérogation

M. Conacher rappelle que le gouvernement Ford a eu recours dans deux causes à la clause de dérogation pour piétiner sur la Charte des droits et libertés .

Mme Tellier concède que M. Ford a été le premier premier ministre en Ontario à recourir à cette clause pour contourner les tribunaux et faire adopter des politiques controversées.

« Doug Ford a tenté de violer la constitution de plusieurs manières, mais il est toujours bon de voir que les tribunaux ont maintenu des lois-clef pour protéger les citoyens et s'assurer que le gouvernement soit imputable de ses actes répréhensibles. » — Une citation de Duff Conacher, de l'organisme Démocratie sous surveillance

Mme Tellier reconnaît que M. Ford va utiliser les outils à sa disposition, même si ironiquement les tribunaux font partie de son arsenal de défense, quitte à se brûler parfois les doigts.

« Cette clause est honnie en Ontario […], parce qu'elle a été ajoutée à la demande de certaines provinces qui trouvaient à l'époque que le pouvoir judiciaire en menait trop large et qu'on devrait pouvoir se soustraire à la Charte des droits et libertés. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa

M. Conacher rappelle à ce sujet que M. Ford a dit à ses débuts en politique provinciale qu' [il] était en charge et non les tribunaux, parce qu'il est élu et parce que les juges ne sont que nommés .

Les conservateurs essaient d'enfoncer leur programme politique dans la gorge des électeurs, en faisant fi des lois qui protègent les électeurs contre ce genre d'abus , poursuit-il.

Le premier ministre Doug Ford, en chambre en juin 2021, lorsqu'il a rappelé la législature pour amender sa loi sur les dépenses électorales en y ajoutant la clause de dérogation. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Mme Tellier ajoute que M. Ford s'est fait connaître pour ne pas mettre de gants blancs. Il aime la confrontation et c'est comme cela qu'il a bien performé dans son parcours politique au municipal, dans sa course à l'investiture de son parti et dans sa première campagne électorale , explique-t-elle.

Combats à armes inégales

Il est rassurant, selon Mme Tellier, que des groupes de la société veillent au grain et n'hésitent pas à tirer l'alarme lorsqu'il mettent en doute la constitutionnalité des lois d'un gouvernement.

N'est-ce pas un abus de la part de M. Ford de toujours tester le système jusqu'à sa limite, pour qu'ensuite des groupes prennent le relais? , s'interroge-t-elle.

Il existe toutefois un déséquilibre selon elle, parce que les joutes judiciaires devraient se jouer à armes égales et ce ne sont pas tous les groupes qui ont les moyens des gouvernements pour défendre leurs points de vue devant des tribunaux.

Rod Phillips a été le ministre de l'Environnement dans le premier cabinet de Doug Ford à l'été 2018. Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Au sujet de la taxe sur le carbone, Mme Tellier affirme qu'il était important de clarifier devant les tribunaux les champs de compétence entre le fédéral et les provinces. Ce n'était toutefois pas l'enjeu, la question portait sur les changements climatiques et les lois environnementales , souligne-t-elle.

La politologue rappelle que Doug Ford en a fait une question partisane et un choix politique, pour finalement se retrouver à la case départ sur les réelles solutions à apporter au réchauffement planétaire.

Il existe en revanche de nombreuses causes dans lesquelles le gouvernement a gaspillé, selon elle, des fonds publics pour défendre ses positions. On peut se demander s'il gère bien l'argent des contribuables , dit-elle.

Ross Romano était le ministre des Collèges et Universités qui a annulé sans succès les frais accessoires des étudiants avec son initiative Liberté de choix. Photo : CBC

Dans le cas des frais accessoires à l'université, c'était David contre Goliath , selon elle, et les conservateurs se sont montré malhabiles pour aller chercher le vote étudiant, traditionnellement plus à gauche.

M. Ford voulait sans doute réduire la facture des étudiants, en supprimant l'obligation de payer de tels frais, alors qu'il est lui-même responsable du sous-financement des universités , déclare-t-elle.

Mme Tellier se demande d'ailleurs s'il était judicieux pour M. Ford de s'attaquer aux plus faibles. D'un point de vue politique, il n'y a pas eu de dommages, mais c'est l'image du gouvernement qui en a pris un coup , dit-elle.

M. Conacher ajoute que M. Ford a non seulement dilapidé ressources et deniers publics, mais il a aussi fait perdre du temps aux tribunaux en les encombrant inutilement avec des causes futiles .

Un manque de transparence

L'affaire des lettres de mandat reflète, selon Mme Tellier, un manque de transparence de la part du gouvernement, alors que ces missives sont d' une très grande banalité , parce qu'elles ne contiennent pas de grands enjeux, à moins qu'elles aient été utilisées de la mauvaise manière .

Mme Tellier rappelle que les Ontariens ne sauront donc pas avant l'élection générale du 2 juin si ces documents sont sujets à scandale.

La Cour suprême du Canada a accepté d'entendre à une date indéterminée l'appel du Premier ministre Doug Ford au sujet des lettres de mandat à ses ministres. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

M. Conacher regrette par ailleurs que les avocats de la province ne soient pas forcés, comme au fédéral depuis l'élection de 2015, de rendre publics leurs avis lorsqu'ils sont sollicités au sujet d'une cause que le gouvernement souhaite défaire ou défendre devant les tribunaux.

Je suis convaincu que, dans certaines causes, les avocats ont conseillé au gouvernement de ne pas emprunter telle ou telle avenue, parce qu'elles étaient inconstitutionnelles, mais que M. Ford n'en a fait qu'à sa tête , dit-il.

Il regrette en outre que la pandémie ait occulté tous les actes répréhensibles des conservateurs que différents groupes de citoyens ont contesté devant les tribunaux depuis 2018 .

Leçons de premier mandat

Mme Tellier affirme toutefois que Doug Ford a beaucoup appris durant son premier mandat et qu'il n'est plus en 2022 le politicien sans expérience provinciale qu'il était en 2018. Elle parle d' un exercice pédagogique .

Selon elle, M. Ford comprend mieux la façon dont fonctionnent les systèmes judiciaire et législatif et qu'il ne peut plus constamment se livrer à des charges en règle contre les tribunaux .

Ce n'était pas productif et cela ne lui a pas toujours permis de faire avancer ses propres dossiers , ajoute-t-elle.

De gauche à droite : Doug Ford, Andrea Horwath, Steven Del Duca et Mike Schreiner lors du débat télévisé des chefs le 16 mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Elle ne pense pas que M. Ford aura recours aussi souvent aux tribunaux s'il devait remporter un second mandat. Elle doute en outre qu'il conteste les résultats de l'élection s'il devait perdre le scrutin.

On compare souvent Doug Ford à Donald Trump, mais je ne vois pas comment il pourrait le faire, il comprend les règles du jeu et il n'est pas le genre de politicien à vouloir s'accrocher au pouvoir , précise-t-elle.

M. Conacher en est moins certain. Ne soyez pas dupe, s'il gagne, il recommencera à faire ce qu'il faisait en 2018 et il tentera de reconquérir des électeurs indécis en prétendant qu'il a changé , assure-t-il.

Il reconnaît que le premier ministre a aujourd'hui beau jeu de prétendre qu'il a perdu toutes ces causes judiciaires parce que les magistrats étaient contre son gouvernement.

Les électeurs ontariens auront le dernier mot le 2 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

Il est toutefois important, selon lui, que les Ontariens comprennent que les tribunaux ne font pas de politique et qu'ils ne se rangent pas du côté de l'opposition parce qu'ils sont plus progressistes que les conservateurs.

M. Conacher rappelle que la majorité des juges qui étaient engagés dans les litiges que le gouvernement Ford a perdus ont été nommés par l'ancien premier ministre Stephen Harper.

Il serait donc dangereux pour Doug Ford de jouer cette carte comme l'a fait Donald Trump, cela ne ferait que prouver qu'il ne tient pas compte de la loi et des responsabilités d'un gouvernement démocratique , conclut-il.