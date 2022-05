La population aînée déconstruit les stéréotypes de l’âge sur TikTok

Victimes d’âgisme, il n’est pas rare de catégoriser la population aînée comme fragile et peu habile avec la technologie. De plus en plus de comptes TikTok d’internautes de 60 ans et plus tentent toutefois de prouver le contraire et connaissent un succès phénoménal sur la plateforme, selon une étude.

Grandadjoe1933, Nonnapiaa, its_j_dog… ce sont tous des exemples de comptes de personnes âgées dont le nombre d'abonnements dépasse le million. L’objectif est le même pour tous : montrer leur dynamisme et embrasser la vieillesse, que ce soit par l’humour, la cuisine, ou des activités.

Alors que la population âgée s'accroît par rapport aux groupes plus jeunes, leur visibilité et leur représentation sur les réseaux sociaux sont d'autant plus cruciales , mentionne-t-on dans l’étude menée par le Dr Reuben Ng et Nicole Indranpar.

Un article sur ces recherches, intitulé Not Too Old for TikTok: How Older Adults are Reframing Ageing (Pas trop vieux pour TikTok : comment les personnes âgées redéfinissent l’âgisme), a été publié par les presses de l’Université Oxford le 5 mai.

L’étude se concentre sur 1382 vidéos publiées par des utilisateurs et utilisatrices de TikTok de plus de 60 ans comptant de 100 000 à 5,3 millions d’abonnements. Au moment de publier leur article, l’ensemble des vidéos avaient cumulé 3,5 milliards de vues sur la plateforme, une propriété de la compagnie chinoise ByteDance.

L’équipe de recherche a pu déterminer que les générations plus vieilles connaissent une forte croissance sur l’application, particulièrement populaire auprès des jeunes, qui y relèvent, entre autres, des défis de danse.

Les données recueillies pour l’étude ont permis de constater que près des trois quart des contenus de leurs vidéos portaient autour de défier les stéréotypes liés à l’âge .

Les femmes âgées, par exemple, s’y affichent comme féroces, voire grossières dans les vidéos qu’elles créent, loin du stéréotype de l’aînée douce et faible, selon le Dr Reuben Ng. On les voit aussi parader dans la rue afin de montrer leur habillement par exemple, une pratique qu’on appelle glamma sur TikTok, un mot tiré de glamour et grand-mère .

Il s’agit d’un retour du balancier pour le groupe des 60 ans et plus, qui ne fait pas souvent l’objet de commentaires élogieux sur les réseaux sociaux, toujours selon le docteur.