Ces citoyens du Burkina Faso qui rêvent d’une vie meilleure au Manitoba

Niveau de vie, emploi, éducation et santé : des Burkinabè se préparent à émigrer vers le Manitoba, une province qui sonne comme l’espoir d’une vie meilleure, même si elle ne s’est pas imposée tout de suite comme une évidence.

Un texte d'Amélie David, collaboration spéciale

Mon amour pour le Manitoba est né en novembre 2021. Sanata Compaoré mûrit son projet d’immigration au Canada depuis 2010. Cette agronome de 38 ans a découvert le Manitoba 10 ans après un premier pas vers le Québec.

Sur une vidéo concernant le système scolaire franco-manitobain, j’ai vu que les élèves étaient bien formés et qu’ils étaient bilingues, cela m’a beaucoup attirée , ajoute cette mère de quatre enfants. Elle attend un retour du gouvernement provincial à la suite du dépôt de sa demande de résidence.

Les atouts du Manitoba

Un système d’éducation attrayant, mais aussi des occasions économiques et un bon cadre de vie, c’est ce qui entraîne certains Burkinabè sur la voie du Programme des candidats du Manitoba (PCM). Issa Ouedraogo, 32 ans, croit que la province est une meilleure option que le Québec ou l’Ontario.

Winnipeg, c’est une grande ville, mais il y a la nature… Et au Manitoba, le coût de la vie est abordable, il y a un bon système d’éducation et de santé , explique l’électricien qui est dans l’attente des instructions du gouvernement fédéral pour la suite de la procédure.

Comme ses compatriotes, Sylvie Tapsoba estime que le Manitoba est synonyme de vie meilleure. La Ouagalaise travaille au dispensaire de Tougan, village à la frontière du Mali, à plus de 200 kilomètres du foyer familial. Nous sommes débordés, car nous accueillons beaucoup de personnes déplacées internes (PDI) et de réfugiés qui fuient les attaques terroristes , souligne l’infirmière, qui exerce dans un contexte où la sécurité n’est pas garantie.

En proie à une crise sécuritaire, le Burkina Faso enregistrait en février 2022 plus de 1,8 million de personnes déplacées internes (PDI).

Pour ce métier de cœur exercé à la force du corps, la mère de famille perçoit environ 413 $ par mois (le revenu minimum est de 70 $).

Ici, nous n’avons que des miettes , lâche la fonctionnaire. Cette dernière est convaincue qu’elle aura de meilleures conditions de travail au Manitoba tout en vivant tous les jours avec sa famille, à condition d’obtenir son équivalence pour y pratiquer son métier.

Aline et Thierry Bado choisissent aussi le Manitoba pour la qualité de vie promise. Il y a plus de sécurité. C’est plus facile de s’épanouir , intervient Aline Bado, qui en est à l’étape fédérale de son dossier.

Une stratégie francophone

Ces Burkinabè ont été confortés dans leur choix lors de leur visite exploratoire organisée par le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM).

Avec une telle organisation, les explications sur le Manitoba et son marché de l’emploi, j’ai été rassuré. J’ai tout de suite balayé les autres provinces , affirme ainsi Abdoul-Kader Ouattara, enseignant d’histoire et de géographie de 32 ans, qui se prépare lui aussi à reprendre le chemin des études une fois au Manitoba, pour pouvoir continuer dans l’enseignement.

Abdoul-Kader Ouattara souhaite se rendre au Manitoba avec son épouse et ses deux petites filles et continuer son métier d'enseignant. Photo : Radio-Canada / Amélie David

La province du Manitoba et le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba sont partenaires pour le PCMProgramme des candidats du Manitoba depuis 2019. C’est la stratégie francophone de l’immigration au Manitoba, décrit Salimata Soro, directrice de l’immigration et de l’employabilité au CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba . Nous intervenons afin d’aider les francophones à s’installer au Manitoba, et à les retenir.

D’après les chiffres de l’organisme, les francophones du PCMProgramme des candidats du Manitoba sont principalement issus des pays du Maghreb. Il y a eu neuf candidatures provenant du Burkina Faso depuis mars 2019. Une immigration minoritaire, mais non négligeable.

Dans un rapport de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) de 2017, les auteurs ont identifié le Burkina Faso, avec quatre autres pays africains, comme un bassin potentiel de recrutement d’immigrants économiques d’expression française pour le Canada hors Québec.

D’après les chercheurs, ces communautés francophones hors de la belle province ne bénéficient pas assez du potentiel de ces flux migratoires. Ils croient qu'il existe une fenêtre d’opportunité importante consistant à créer les conditions pour attirer davantage de ces jeunes francophones qui pourraient ainsi contribuer à la vie des communautés .

Une perte pour le Burkina Faso

Ces candidats vont enrichir la communauté francophone du Manitoba parce qu’ils vont vivre en français, au moins les cinq premières années , indique Salimata Soro, qui ajoute que leur apport est aussi économique.

Issa Ouedraogo « rêve » du Canada depuis qu’il a l’âge de 8 ans et espère concrétiser son projet d’émigration cette année. Photo : Radio-Canada / Amélie David

Un plus pour le Manitoba, mais une perte pour le Burkina Faso. C’est le meilleur de nos compatriotes que le Canada prend , regrette le docteur Serge Noël Ouedraogo, enseignant-chercheur et spécialiste de l’immigration. Sans être en mesure de citer des chiffres, il estime que le pays est devenu une destination de choix pour les Burkinabè qui ont les diplômes, les niveaux de langue requis, les fonds nécessaires et les métiers recherchés.

Comme le précise un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations préparé par le docteur Bonayi Hubert Dabire et intitulé Migration au Burkina Faso - Profil migratoire 2016, les données concernant l’émigration au Burkina Faso sont rares et peu fiables.

D’après le recensement de 2016 au Canada : 1720 personnes ont déclaré avoir la citoyenneté burkinabè et être immigrantes au Canada (personne arrivée avant 2016 et ayant obtenu l’accord de résider en permanence au Canada ou ayant la citoyenneté ;

1345 personnes ont déclaré avoir la citoyenneté burkinabè et être immigrantes au Québec;

10 ont déclaré avoir la citoyenneté burkinabè et être immigrantes au Manitoba.

Mais d’après des chiffres de la province, depuis 2005, 45 citoyens burkinabè ont déclaré le Manitoba comme destination prévue au Canada. Sur ce nombre, 25 ont été admis grâce au Programme des candidats du Manitoba. Sanata Compaoré et ses compatriotes espèrent bientôt agrandir leurs rangs, dans l’espoir d’une vie meilleure.