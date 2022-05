Le RSEQ dans les Cantons-de-l’Est dévoile ses lauréats

Ces lauréats provenaient de différents endroits de la région, et pratiquaient différentes disciplines. Le gala visait à souligner la persévérance scolaire, les performances sportives et la bonne conciliation sport et études. Des élèves de l'École secondaire du Triolet, de l'Escale, Alexander-Galt, de l'École Notre-Dame-du-Paradis, du Boisé, du Salésien et du Collège Mont Notre-Dame ont été récompensés pour leurs efforts.

Les Pipers de l'École secondaire Alexander-Galt (basketball), les Vicas de l'École secondaire le Boisé (basketball), les Harfangs de l'École secondaire du Triolet (hockey M15) et le Phénix de l'École secondaire l'Escale (basketball) comptaient parmi les récipiendaires.

Les entraîneurs Céleste Bissonnette et Caleb Pagé, de l'École le Boisé, ainsi que l'arbitre David Robledo (volleyball) ont aussi été honorés.

Élèves ayant remporté un honneur Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études : Céleste Bissonnette

Élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études : Marianne Quirion

Élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études : Yoann Bélanger-Rioux

Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance scolaire et sportive : Émilie Dalle

Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance scolaire et sportive : Philippe Roberge

Des 14 finalistes, quatre d'entre eux ont été sélectionnés pour accéder au Gala d'excellence du RSEQRéseau du sport étudiant du Québec provincial qui aura lieu le 3 juin à Montréal.

Il s'agit de Catherine Thibaudeau et de Caleb Pagé, de l'équipe de basketball juvénile Les Vicas de l'École secondaire le Boisé et d'Émilie Dalle, de l'École secondaire le Salésien.