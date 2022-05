Les pompiers combattent un incendie d’un parc à ferraille de Dartmouth en N.-É.

Le feu s'est propagé dans un tas de voitures écrasées et les flammes s'approchent d'une excavatrice abandonnée.

Le chef adjoint des pompiers d'Halifax, Roy Hollett, conseille aux résidents et aux automobilistes dans le secteur de rester à l'intérieur avec leurs fenêtres fermées pour éviter d'être affectés par la fumée.

Les services d'urgence ont d'ailleurs émis une alerte publique à cet effet.

Le feu déclenche aussi ce qui ressemble à des explosions lorsque l’huile hydraulique surchauffe et éclate.

Derrick Chatterton chargeait son camion à proximité lorsqu'il a vu de la fumée et il a entendu ces explosions .

La fumée a juste commencé à gonfler , raconte-t-il. Nous avons donc demandé à l'un de nos gars du magasin d'appeler le 911.

La police est sur place pour aider les pompiers sur Dawn Drive à Dartmouth. Photo : Radio-Canada / Jack Julian

Il a dit que la fumée a commencé à entrer dans le magasin où il travaille sur la route Moore et que lui et ses collègues ont fermé les portes et les fenêtres.

La police confirme que personne n'a été blessé, mais la cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée.

Le boulevard Akerley est fermé à la circulation entre le chemin Mosher et la route Windmill, et la police conseille aux automobilistes de rester loin de la scène pour éviter les retards.