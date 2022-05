« J’aime l’uniforme, j’aime aider, j’aime servir »

Dans quelques jours, le jeune homme d'origine haïtienne va entrer à l'École nationale de police du Québec à Nicolet avec, en poche, une promesse d'embauche pour intégrer les rangs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d'ici la fin de l'année.

Sa route a toutefois été longue et semée d'embûches. Jusqu'à récemment, les portes du métier lui étaient restées closes. Il avait même tenté sa chance en Ontario. Là aussi, sans succès.

Puis, l'automne dernier, tout s'est débloqué. Il a intégré un programme d'Attestation d'études collégiales (AEC) en techniques policières. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il a bénéficié d'un contexte favorable. Cette année, l'École nationale de police a ouvert 108 places supplémentaires, dont 90 réservées à la diversité.

Un appel d'air qui se fait sentir dans les cégeps, passage obligé pour être reçu à Nicolet. Trois cohortes en AECAttestation d'études collégiales techniques policières ont été ouvertes, plutôt qu'une seule habituellement, pour tout le Québec.

Wadley Angibeau a suivi son programme au Collège Ahuntsic à Montréal. Sa classe est à l'image de la diversité ethnoculturelle de la métropole québécoise. Lors de notre visite, nous lisons sur les visages des étudiants la fierté d'être là.

Je me sens chanceux parce que je sais que beaucoup de monde aimerait être à ma place , confie dans un sourire l'apprenti policier. C'est très gratifiant comme formation et comme métier.

Il a pourtant grandi à Cartierville, un quartier populaire où les rapports entre la police et la population n'étaient pas un long fleuve tranquille.

« Quand on était plus jeunes, il y avait des préjugés. On disait : "Les policiers sont racistes, on se fait souvent intercepter". Je me disais : "C'est pour ça que je veux rentrer, je veux être la solution". »