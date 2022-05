Dès 1958 au Vatican, la Sacrée Congrégation des rites fait savoir qu’elle entreprendra des procédures susceptibles de mener à la béatification du frère André. Un tribunal ecclésiastique devra faire enquête sur les miracles imputés au religieux.

La béatification donne droit à un culte public confiné à une certaine région alors que la canonisation donne droit au culte universel.

Le 23 mai 1982, le journaliste Réal D’Amour assiste à la cérémonie de béatification à la place Saint-Pierre de Rome.

Téléjournal, 23 mai 1982

Le frère André est béatifié avec cinq autres membres des communautés religieuses dont sœur Marie-Rose (Eulalie Durocher).

5000 Québécois se déplacent à Rome pour l’occasion. Des communautés religieuses sont présentes, mais aussi le ministre de l’Éducation du Québec Camille Laurin et le maire de Montréal Jean Drapeau.

L’imposante cérémonie d’une durée de deux heures rassemble 30 000 personnes. C’est Monseigneur Paul Grégoire qui demande au pape Jean-Paul II de reconnaître bienheureux le frère André.

« Le frère André a dû supporter l’incompréhension et la moquerie à cause du succès de son apostolat. Mais il restait simple et jovial en recourant à Saint-Joseph. Il pratiquait lui-même longuement et avec ferveur, au nom des malades, la prière qu’il leur enseignait. » — Une citation de Jean-Paul II, 23 mai 1982

Le 17 octobre 2010, à l’occasion de la canonisation du thaumaturge du Mont-Royal, la journaliste Jocelyne Allard revient sur le parcours du frère André à l’émission Second regard.

Second Regard, 17 octobre 2010

Alfred Bessette naît le 9 août 1845 près du village de Saint-Grégoire d’Iberville à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Montréal. Il devient orphelin à l’âge de 12 ans et pratique plusieurs petits métiers réservés aux gens sans instruction. Après avoir été portier du Collège Notre-Dame, il devient frère de Sainte-Croix à l’âge de 25 ans.

En 1904, il obtient la permission de construire une petite chapelle sur le Mont-Royal en l’honneur de Saint-Joseph envers qui il porte une grande dévotion.

Dans le reportage, des images d’archives donnent la parole Léopold Lussier, un ami du frère André, qui témoigne de la façon dont procédait l’homme d’Église pour accomplir ses miracles. Il leur disait : frictionnez-vous avec l’huile et la médaille de Saint-Joseph et demandez-lui de vous aider et je prierai aussi pour votre guérison.

Même si plusieurs le traitent de charlatan, sa foi est tout de même contagieuse. En pleine crise économique, les gens se cotiseront pour aider à la construction de l’oratoire.

L’oratoire deviendra le premier sanctuaire dédié à Saint-Joseph au monde, le pendant du premier sanctuaire dédié à Marie à Lourdes en France.

Dans le reportage de Second Regard, la sociologue Françoise Deroy-Pineau, auteur de trois ouvrages sur le frère André, mentionne qu’il rassemblait les foules au même titre qu’un champion sportif ou un politicien.

Le 6 janvier 1937 aux funérailles du frère André, un attroupement sans précédent afflue vers l’oratoire Saint Joseph. Les croyants s’approchent tour à tour du cercueil pour rendre un dernier hommage à ce petit homme à qui on attribue des miracles de guérisons.

« Le phénomène du frère André est enraciné dans la culture populaire québécoise et il continue à vivre en dépassant la culture populaire québécoise puisque maintenant, l’oratoire Saint-Joseph est devenu un microcosme du monde entier et les gens du bas de la Côte-des-Neiges, qui représentent tous les pays du monde, montent à l’oratoire le dimanche notamment. » — Une citation de Françoise Deroy-Pineau