Margot Robbie en tête d’affiche d’un antépisode d’Ocean’s Eleven

L’actrice australienne Margot Robbie, notamment reconnue pour son rôle de Harley Quinn dans L’Escadron suicide (Suicide Squad), produira et jouera dans le prochain opus de la série de films Ocean’s.

C’est le réalisateur Jay Roach qui sera à la barre de ce cinquième film de la saga. Ce dernier a déjà collaboré avec Margot Robbie en 2019 pour le film Scandale (Bombshell). La performance de l’actrice dans ce drame inspiré de faits vécus lui avait d’ailleurs valu une nomination aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle.

Bien que le projet d’antépisode d’Ocean’s Eleven soit encore en développement, Warner Bros. a annoncé son intention de débuter la production l’an prochain. L’action du film se déroulera en Europe dans les années 1960, selon les informations de Hollywood Reporter.

La saga Ocean’s reconnue pour ses films comiques centrés sur un vol à grande échelle compte cinq films à son actif. Le premier L’inconnu de Las Vegas (Ocean’s 11) mettant en vedette Frank Sinatra est sorti en 1960 avant d’être remis au goût du jour en 2001 lorsque Ocean’s Eleven a pris d'assaut les salles de cinéma avec George Clooney, Matt Damon et Brad Pitt en tête de la distribution.

Le succès inespéré du film en 2001 a inspiré la production de deux suites :Le retour de Danny Ocean (Ocean’s Twelve) en 2004 et Danny Ocean 13 (Ocean’s Thirteen) en 2007. Onze ans plus tard, Sandra Bullock, Cate Blanchett et Sarah Paulson ont joué dans Debbie Ocean 8 (Ocean’s 8), une histoire dérivée avec une distribution entièrement féminine.