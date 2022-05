Justin Trudeau à Sept-Îles pour réitérer l’importance des industries métallurgiques

L’aluminium produit sur la Côte-Nord fait partie intégrante des métaux stratégiques qui serviront à la construction des technologies vertes, a souligné le premier ministre Trudeau, lors d'un discours devant les employés de l'Aluminerie Alouette.

Les consommateurs à travers le monde sont de plus en plus intéressés, pas seulement à la qualité, mais aussi à la provenance de leur produit. De savoir que l’aluminium fait ici au Québec est plus propre et plus vert. Qu'il est fait par des gens bien payés, contrairement à d’autres pays. C’est maintenant une valeur ajoutée , a-t-il ajouté.

Les travailleurs de l'aluminerie ont assisté au point de presse du premier ministre Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Justin Trudeau estime que le développement de l’aluminium est donc primordial pour permettre au Canada de se repositionner dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, bouleversée notamment par la crise sanitaire de la COVID-19.

On sait à quel point l’aluminium est important pour l’avenir et on est toujours très fier de ce que vous faites ici. Mais aussi du rôle que le Canada doit jouer dans le monde. On va être là pour les minéraux critiques , a déclaré le premier ministre Trudeau en point de presse vendredi.

Huawei

Questionné sur la récente décision de son gouvernement de bannir Huawai du développement du réseau 5G au pays, Justin Trudeau a souhaité rassurer les Canadiens qui font des affaires en Chine.

La décision du Canada est basée sur l'intérêt et la sécurité nationale, a-t-il déclaré.

Je pense que la Chine, comme tous les différents pays vont comprendre à quel point chaque pays a le droit d’assurer la sécurité de ses citoyens et c’est ce qu’on a fait , a expliqué le premier ministre lors du point de presse.

Visite au Cégep de Sept-Îles

Le premier ministre compte se rendre au courant de la journée au Cégep de Sept-Îles pour rencontrer des étudiants en technologie minérale.

Une rencontre avec les chefs de la Nation innue est aussi prévue.