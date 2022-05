« Architecte du Lego », il construit des modèles réduits de projets immobiliers

Et ce passe-temps, c’est du sérieux : ses maquettes à l’échelle permettent de voir les futures maisons de l'extérieur comme de l’intérieur, meubles compris.

Pas étonnant que le Réginois de 40 ans soit connu dans les réseaux sociaux comme l'architecte des Lego .

Ce titre lui a été attribué quand il s'est mis à construire des modèles réduits pour l’entreprise North Ridge Development et pour des propriétaires de maisons dans le sud de la Saskatchewan.

Sharif Alshurafa utilise des plans comme ceux-ci pour réaliser des modèles réduits à l'échelle. Photo : Gracieuseté Sharif Alshurafa

Ces jours-ci, Sharif Alshurafa se prépare en vue du 10e événement annuel Brickpro organisé par un groupe d'amateurs, le Saskatchewan Lego Users Group (SLUG), dont il est membre depuis plusieurs années.

C’est d'ailleurs à l’un de ces événements qu’une personne lui a suggéré de demander à des développeurs locaux s’ils aimeraient avoir des modèles réduits, et à l’échelle, de leurs projets.

Sa première réaction? J’ai ri, raconte-t-il. Sérieusement?!

Et puis il m’a expliqué pourquoi ça pourrait fonctionner. Et après, j’ai dit : "OK, certainement. Tu sais quoi? Je vais essayer".

Après plusieurs échanges de courriels, North Ridge Development s’est montré intéressé. Wuand l’entreprise lui a demandé jusqu’à quel point le modèle serait précis, Sharif Alshurafa a répondu qu’il garantissait une échelle fidèle à 90 %.

J’ai construit le premier modèle et l’entreprise m’a dit : "OK, on va te confier un autre projet".

« Et c’est comme ça qu’on m’a découvert. » — Une citation de Sharif Alshurafa, amateur de Lego

Le père de Sharif Alshurafa est un architecte qui a grandi en Jordanie. Il a initié son fils au monde des Lego. Sharif a ainsi appris à comprendre les plans architecturaux et à réaliser des objets miniatures en conservant leurs proportions.

Sharif Alshurafa se base sur les plans des architectes pour réaliser les modèles réduits à l'échelle. Photo : gracieuseté Sharif Alshurafa

Son intérêt pour les Lego a faibli quand il est devenu adolescent, mais la flamme s’est ravivée dans sa trentaine quand il a découvert la page Facebook du SLUGSaskatchewan Lego Users Group .

Le soir, il fait jouer de la musique techno, attrape une tasse de café du McDonald et s’enferme dans son sous-sol pour se concentrer sur ses constructions en Lego. Et avant qu’il s’en rende compte, il est presque minuit.

Ces quatre ou cinq heures peuvent passer si vite, parce que je m’amuse et je me tiens occupé , dit-il.

Créer ces bâtiments en miniature lui donne un sentiment d’accomplissement et lui permet d’exercer sa créativité.

En 2016, sa soumission a été sacrée la meilleure du lot par le SLUGSaskatchewan Lego Users Group dans la catégorie reconnaissant l'architecture urbaine. Sharif Alshurafa avait réalisé une belle demeure complètement paysagée, avec intérieur meublé.

Je m’imaginais à l'intérieur de cette maison en Lego, je me voyais y vivre, dit-il. Honnêtement, je peux donner des idées brillantes pour utiliser l’espace dans une maison, pour qu’elle soit extrêmement efficiente sans perte d’espace.

Voici l'intérieur d'une des maisons miniatures. Photo : gracieuseté Sharif Alshurafa

Construire un modèle lui demande de deux à trois mois de travail, selon sa complexité. Entre 1500 et 2000 pièces de Lego entreront dans sa fabrication.

Sharif Alshurafa a cessé de compter le nombre de modèles qu’il a réalisés au cours des années.

Il a dû démolir plusieurs maisons faute d’espace pour toutes les conserver. Il aurait besoin d'un entrepôt s’il voulait toutes les garder, dit-il, puisque la plupart ont une dimension de 0,9 m2 (3 pieds2).

La présidente du SLUGSaskatchewan Lego Users Group , Melissa Meyer, dit que le groupe compte 45 membres, dont des ingénieurs, des architectes, des comptables, des mères célibataires, des pasteurs et des enseignants. Ils ont en commun leur amour des Lego.

C’est vraiment formidable que ce qui est à la base un jeu pour les enfants puisse réunir des adultes et créer un tel lien entre eux. Certains sont devenus mes meilleurs amis , dit-elle.

Avec les informations de Florence Hwang