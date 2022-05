Fin du port du masque obligatoire dans les écoles de l’Î.-P.-É. mardi

À l’Île-du-Prince-Édouard, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les garderies et les écoles de la province à compter du 24 mai.

Les enfants fréquentant un centre de la petite enfance, les élèves et les membres du personnel des écoles pourront cesser de porter le masque, y compris dans les autobus scolaires.

Le nombre de cas de COVID-19 chez les enfants et les jeunes de 18 ans et moins a diminué de façon constante au cours des dernières semaines et le taux de fréquentation dans les écoles continue de s’améliorer , explique la médecin hygiéniste en chef de l’île, Dre Heather Morrison.

De plus, à compter de mardi, les élèves et les membres du personnel ne sont plus tenus d’effectuer régulièrement des tests de dépistage rapide à la maison, avant d’aller à l’école ou à la garderie.

La province précise que les écoles et les garderies pourront continuer de fournir ces tests aux familles qui désirent en recevoir.

La santé publique rappelle aux parents de ne pas envoyer leur enfant à l’école ou à la garderie s’ils sont malades. Il est toujours recommandé de passer un test dans une clinique de dépistage si une personne présente des symptômes de la COVID-19.

Les autorités continuent de recommander le port du masque dans les endroits publics de la province, même si cela n’est plus obligatoire depuis le 6 mai, sauf dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.

L’obligation de s’isoler pour les personnes qui ont reçu un résultat positif à la COVID-19 reste toujours en vigueur. Les gens vaccinés doivent s’isoler pendant sept jours et les gens qui ne sont pas complètement vaccinés doivent s’isoler pendant 10 jours.