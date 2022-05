La Troupe du Monument célèbre ses 10 ans

L’idée originale de former une troupe dans la vallée de Memramcook est venue de l’ancien directeur du Monument Lefèbvre, Claude Boudreau, qui a confié une partie de la tâche à la comédienne Dorine LeBlanc, qui avait déjà fait un peu de théâtre auparavant.

Dorine LeBlanc n’a pas pris la tâche à la légère puisque depuis, la troupe qui regroupe des comédiens amateurs de la communauté a présenté près d’une dizaine de pièces.

J’ai des frissons dans le moment. Je crois que je n’avais pas réalisé encore que j’avais accompli ça, que j’avais monté cette troupe-là , confie Dorine LeBlanc.

La comédienne Stéphanie Boudreau, qui fait partie de la troupe depuis neuf ans, confirme que ce groupe permet à ses partenaires de jeu et à elle-même de vivre leur passion pour le théâtre.

« On vient ici une fois par semaine et on s’amuse. [...] Des fois, ça nous permet juste de réincarner un différent personnage et de s’évader de notre propre réalité. »