« Le gouvernement albertain va continuer de se battre », assure Jason Kenney

Le caucus du Parti conservateur uni a déterminé jeudi que Jason Kenney restera le chef de l’organisation jusqu’à ce qu’un successeur soit élu par une course à la chefferie.

Une décision saluée par Jason Kenney, qui estime que cette approche permet au gouvernement de préserver continuité et stabilité.

« Le gouvernement albertain va continuer de se battre pour la province. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Nous avons beaucoup de travail important qui nous attend [...]. C’est un moment critique dans l’histoire de l’Alberta.

Il compte par exemple rassembler le plus de provinces et d’organisations clés en vue de faire front à Ottawa à la Cour suprême dans le dossier de la Loi sur l'évaluation de l’impact. [C’est] une partie intégrante de notre stratégie pour une Alberta plus forte , a-t-il ajouté.

Jason Kenney a annoncé sa démission lors du dévoilement du vote de confiance à son égard qu'il a remporté avec 51,4% des voix, mercredi .

Deux anciens chefs du parti Wildrose, Danielle Smith et Brian Jean, ont confirmé leur intention de prendre les rênes du PCU.