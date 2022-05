L’autonomie financière passe par les cheveux

L’organisme Connecture Canada organise, à Mississauga, une académie d’apprentissage de soins et de coiffure pour cheveux crépus et bouclés afin d’aider des femmes afrodescendantes à générer des revenus de leurs talents.

L’académie, dénommée Braids on call, offre des cours gratuits en français et en anglais et crée un réseau de femmes capables de confectionner différentes techniques de tresses.

Rose Cathy Handy est la fondatrice de l’académie. Elle explique qu’il est important de briser le cycle de la pauvreté en outillant professionnellement des femmes noires.

« On parle beaucoup de pauvreté, de chômage au sein des communautés noires, mais on a aussi certaines niches qui nous sont propres [...] Pour changer la situation économique de notre communauté, une des niches, ce sont nos cheveux. » — Une citation de Rose Cathy Handy, fondatrice de Braids on call

La place des cheveux afros dans la formation professionnelle en coiffure

Asmaou Baldé est la formatrice de l’académie. Comme beaucoup de femmes noires, depuis l’enfance, Mme Baldé a appris à se coiffer en observant ses proches prendre soin de leurs cheveux et des siens. Devenue adulte, elle décide de suivre une formation collégiale en coiffure dans une école anglophone à Toronto.

Mais l’établissement ne lui offre aucune connaissance pour la clientèle de femmes noires qui, par affinité communautaire, se tournerait vers elle. Ça ne donnait pas de formation pour les cheveux crépus [...] Même les produits n'étaient pas bons pour les cheveux crépus , dit-elle. Mes clients étaient à 90 % des cheveux crépus , ajoute-t-elle.

Pour Mme Baldé, cette expérience valide sa vocation de former d’autres femmes noires au sein de Braids on call, une alternative qui se veut complémentaire à ce qui est offert aux étudiants en coiffure.

Oui, il y a des instituts qui ont des programmes de coiffure, mais toujours la même problématique : la tresse [africaine] ne fait pas partie de ça , ajoute pour sa part Rose Cathy Handy, l’initiatrice de l’académie. Elle croit également que les femmes noires hésitent aussi à suivre des cours en coiffure au niveau collégial en raison des frais associés à la scolarité.

De plus, le seul programme en coiffure qui existe au niveau collégial en français est offert à Sudbury, au Collège Boréal.

Un savoir-faire générationnel face au standard compétitif du marché

Les femmes inscrites à l’académie sont originaires des Caraïbes, de l’Afrique. Elles possèdent une certaine connaissance des soins des cheveux au sein des communautés afrodescendantes.

Rose Cathy Handy, la fondatrice de l’académie et présidente de Connecture Canada, explique qu’en dépit de leurs connaissances de base, les femmes qui suivent la formation ont besoin d’améliorer leur savoir-faire transmis de génération en génération, souvent de mère en fille. On s’est rendu compte que soit elles maîtrisent une technique alors qu’il y a plusieurs styles dans les tresses , dit-elle.

« Il y a un certain niveau dont c’est le genre de tresses que ta sœur, ta maman peut accepter [...] Le niveau des techniques doit être au niveau du marché [pour] que la clientèle soit satisfaite. » — Une citation de Rose Cathy Handy, présidente de Connecture Canada

Désirée Sylvia Gnegbé, étudiante à l’académie, rêve d’avoir un salon de coiffure à domicile. Elle affirme que cette formation actualise son savoir-faire. C’est une opportunité pour moi de gagner plus d’expertise , dit-elle. On peut le faire de façon non professionnelle, mais cette formation te donne l’opportunité d’aller encore plus loin

« Depuis très jeune, j’ai commencé [à coiffer] mes cheveux, ma famille. C’est la première formation que je fais. » — Une citation de Désirée Sylvia Gnebé, Mississauga

L'académie en est à sa 4e cohorte. Son lancement officiel est prévu pour le 28 mai. Jusqu’ici, environ une quarantaine de femmes ont reçu une attestation suite à leur formation qui peut durer 2 à 4 semaines.