Sayabec : le projet de résidence pour aînés se concrétise

Après une longue attente, les premiers locataires de la future Résidence La Seigneurie devraient pouvoir emménager en septembre prochain. La finition complète des travaux devrait prendre un an.

La résidence offrira un service de cafétéria qui sera aussi accessible aux aînés de la communauté qui vivent seuls et souhaitent socialiser à l'heure des repas. Des activités seront également organisées.

De plus, une passerelle permettra de circuler entre la résidence et l'immeuble voisin, où logent des personnes âgées autonomes.

Les gens qui habitent dans les appartements Saindon vont pouvoir aller rencontrer les gens de la ressource, de la Seigneurie, donc on va vraiment briser l’isolement , explique Marie Element, la présidente de l'organisme sans but lucratif qui chapeaute le projet, Les appartements Pierre Brochu.

« Ça manquait à Sayabec parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dans leur maison et qui ont hâte de venir rester dans cette ressource-là. J'ai même [des aînés] de Saint-Damase qui ont donné leur nom et qui sont très contents aujourd'hui : on va avoir notre résidence! »