Des éducatrices de quatre CPE de l’Estrie sont en grève à Sherbrooke

Cette manifestation concerne les CPECentre de la petite enfance Jeunestrie, Les amis du Globe et Les Stroumps de Sherbrooke, de même que l'Enfantillage de Coaticook. Les éducatrices ont amorcé leur débrayage au parc Jacques-Cartier, et se sont ensuite dirigé vers le CPECentre de la petite enfance Jeunestrie de la rue Wood.

À la table de négociation, les employeurs proposent de diminuer le nombre de travailleuses qui peuvent partir en vacances en même temps , explique la présidente du Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de l’Estrie affiliés à CSNConfédération des syndicats nationaux , Lise Deschênes. De leur côté, les employés préfèrent conserver le statu quo selon elle.

« Il y a toujours des remplaçantes qui sont là pour les remplacer. Comme cet été, il n’y a pas de problème non plus. Donc, on ne comprend pas pourquoi l’employeur est en demande à ce niveau-là. »