Le Nouveau-Brunswick suspend pour 6 mois la création de nouvelles places en garderies

Les propriétaires et gestionnaires de garderies de la province ont reçu une lettre cette semaine leur indiquant qu’il ne serait plus possible dès maintenant de créer de nouvelles places en garderies, et ce, jusqu’au 31 octobre 2022. Ce moratoire touche les places dans les garderies désignées, mais n’empêche pas un exploitant d’ouvrir une garderie qui ne serait pas désignée.

Sophie Lagueux est directrice générale des Garderies Les petits et grands entrepreneurs à Saint-André dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et est aussi membre du comité de démarrage de l’Association francophone des garderies éducatives du N.-B..

Elle est inquiète de cette nouvelle.

« C’est encore inquiétant. Nous aussi on est encore dans la brume. On sent encore qu’on a été mis de côté dans le processus décisionnel. » — Une citation de Sophie Lagueux, directrice générale des Garderies Les petits et grands entrepreneurs

Le Nouveau-Brunswick a signé une entente avec Ottawa en décembre dernier pour diminuer les frais de garde pour les enfants de 0 à 5 ans. Selon l’entente d’une valeur de 544 millions de dollars sur cinq ans, les frais vont diminuer de moitié dès juin. La réduction des frais à 10 $ par jour est prévue pour 2026.

La province a annoncé en mars que 3400 nouvelles places seront créées dans la foulée de ces mesures. De ce nombre, la majorité, soit 2400, doit être allouée à des centres de la petite enfance à but non lucratif et en milieu familial et les 1000 autres places dans des garderies privées.

Une ruée vers les garderies?

Sophie Lagueux a l’impression que cette annonce a fait en sorte que le ministère a reçu plusieurs demandes, d’où la nécessité de peser sur pause.

On comprend aussi le désir de se rasseoir et de dire : "whoa, whoa, ok là il y a de la grosse argent qui nous est tombé du ciel". Quand l’annonce est tombée, nous on a commencé à recevoir des appels sur les garderies à 10 $ , observe-t-elle.

Le ministère indique pour sa part que le moratoire permettra de mieux identifier les besoins des parents.

Les résultats de la consultation serviront à monter la stratégie de création de places. La stratégie de création de places permettra de s’assurer que les nouvelles places financées répondront aux besoins des parents , peut-on lire dans une lettre adressée aux parents et datée du 10 mai.

On ajoute pour les parents inquiets à la recherche d’une place en garderie qu’en ce moment, il y a environ 2000 espaces vacants dans la province.

Des places pour les francophones

Sophie Lagueux espère que les consultations que la province va entreprendre tiendront compte des réalités des familles francophones.

On n’a pas de données claires sur le montant qui sera investi pour les garderies francophones et ça nous inquiète aussi. On veut s’assurer que nos garderies francophones ont aussi leur part du gâteau et qu’on ne ramasse pas juste les miettes, qu’on ne soit pas capables d’ouvrir suffisamment de places et que de là on perde nos jeunes enfants francophones qui vont se diriger vers des garderies anglophones , indique-t-elle.

La province indique que des sondages et des groupes de discussion seront organisés au cours des prochains mois.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie