Défaite crève-coeur pour le Titan, alors que les Islanders accèdent au carré d’as

Les Islanders ont défait le Titan par la marque de 3-1, à Bathurst, pour accéder au carré d'as de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Déception à Bathurst

C’est sûr que c’est dur de perdre, surtout tôt dans les séries. C’est tout le temps tough de finir la saison , affirme un défenseur du Titan, Marc-André Gaudet.

Il estime que son équipe a bien joué malgré tout. On était prêt. On a joué une très bonne game. C’est juste que ça ne rentrait pas. C’est pas mal ça , ajoute-t-il.

Le parcours de l'attaquant Hendrix Lapierre dans le hockey junior se termine ainsi.

C’est difficile. Ce sont de belles années qu’on a passé dans le junior, puis c’est tough de devoir partir comme ça sur une défaite. On est venu à Bathurst, [quelques] gars et c’était pour gagner la coupe, rien de moins. Il faut donner le crédit à l'autre bord. Une bonne game de hockey, mais c’est sûr que c’est difficile , affirme Hendrix Lapierre.

Il compte se reposer un peu, puis s’entraîner dans l’espoir de jouer un jour dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine.

Les Islanders célèbrent

Un attaquant des Islanders, Lukas Cormier, reconnaît que le Titan a livré une bonne bataille à son équipe.

Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown (archives). Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Ils ont une bonne équipe aussi, [mais] c’est le fun de finir dans le top avec nos trois matchs , souligne-t-il.

Les Islanders se concentrent maintenant sur la prochaine étape.

C’est sûr que peu importe qui on joue, ça va être tough. Rendu en demi-finales, ce sont toutes de bonnes équipes. Donc, il faut se préparer et se reposer vu qu’on a fini ça en trois games , explique Lukas Cormier.

Des partisans indulgents

Des partisans du Titan sont déçus aussi, mais ils félicitent leur équipe pour ses efforts.

C’était une partie serrée. C’était vraiment une belle partie, mais ils ont quand même perdu. On ne peut rien faire pour ça , affirme Angie Mallet.

On dirait qu’ils ne la voulaient pas. Ils travaillaient fort, mais on dirait qu’il manquait un petit oomph. Puis les Islanders la voulaient plus. Qu’est-ce que tu veux? On l’a perdu , se résigne Donald Vienneau.

Avec les renseignements de Mario Mercier