Un homme turbulent expulsé d’une consultation sur le tramway à Sainte-Foy

Avant même le début de la consultation publique vers 19 h, l'homme qui était visiblement contre le projet de tramway causait déjà du désordre. Il devenait potentiellement dangereux pour l'ensemble du public, explique David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L'homme a été averti à plusieurs reprises par le SPVQ, qui a finalement pris la décision de l'expulser dès les premières minutes de l'assemblée. Il aurait notamment fait un doigt d'honneur à Maude Mercier Larouche, conseillère municipale responsable du tramway.

Deux constats d'infraction lui ont été remis pour désordre et insultes.

L'homme turbulent n'était pas le seul à exprimer son mécontentement parmi la soixantaine de citoyens dans la salle. Des cris pour réclamer la tenue d'un référendum ou la protection des arbres ont été entendus à maintes reprises au cours de la soirée, rapporte Le Journal de Québec.

L'ancienne conseillère municipale et ex-cheffe de Démocratie Québec, Anne Guérette, a notamment été chaudement applaudie, selon le quotidien, après avoir dénoncé la tenue de cette séance qui devait être consacrée au projet de règlement 1349.

Ce règlement permet à la Ville de Québec d’alléger le processus réglementaire le long du tracé de 19,3 kilomètres pour planifier de façon détaillée et unifiée les infrastructures nécessaires au tramway .

Mme Guérette aurait souhaité que les citoyens puissent intervenir, mais l’avis public publié pour la séance de jeudi ne prévoyait pas la longue présentation voulue par le bureau de projet.

« Cette présentation porte sur le design du tramway. Or, ce n’est pas du tout l’objet du règlement 1349. Les gens sont venus parler du règlement qui peut conduire à des expropriations, à des remplacements d’escaliers et de balcons, mais on essaie de leur parler de la tapisserie du tramway et de leur donner le moins de temps possible pour intervenir. »