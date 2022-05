La police d’Edmonton veut élargir un programme de service social

Le service de police d’Edmonton prévoit d'élargir son programme d'intervention « centré sur l'humain » pour freiner le cycle du crime. L’initiative vise à réduire le désordre social en s'adressant aux racines des crimes et délits, comme la pauvreté, la dépendance ou la maladie mentale.

Le programme Human-Centred Engagement & Liaison Partnership (HELP) conjugue le travail d'agents de police et d'employés d’organismes sociaux, qui collaborent pour aider les personnes marginalisées du quartier Central McDougall. Ils aident les participants à trouver un logement abordable, des soins et des cartes d’identité.

L’initiative HELP, qui possède une enveloppe de 3,3 millions de dollars, vise également la déjudiciarisation , une résolution plus rapide des affaires criminelles pour permettre aux participants d'accéder aux services sociaux.

Près de 900 personnes ont été recommandées au programme HELP dans sa première année, ont fait savoir des membres du corps policier lors d’une présentation à la Commission de police d’Edmonton jeudi après-midi.

Ces individus pouvaient générer plus de 4000 appels pour des délits ou désordres mineurs souvent associés aux personnes en situation d’itinérance, a dit l’analyste en stratégie fonctionnelle intelligente, Katherine Hancock.

Le nombre moyen de contacts mensuels avec la police décroît d’un tiers suivant l'adhésion de cette population au programme, d'après le Service de police d'Edmonton (EPS) et cette tendance est encore plus marquée chez les gens qui ont souvent des démêlés avec la police.

Les chiffres montrent que ça marche , affirme le directeur de programme à l’organisme caritatif The Mustard Seed, Kris Knutson.

Kris Knutson travaille avec la population vulnérable et marginalisée de la capitale albertaine depuis une vingtaine d'années. Il dit que HELP est un des premiers programmes à regrouper les divers acteurs clés de l’intervention sociale sous le même toit.

Les services communautaires de Boyle Street, le Centre de santé Boyle McCauley, la société George Spady, le centre de guérison traditionnel Bent Arrow et le service d'aide aux Autochtones Native Counselling Services of Alberta sont des partenaires du programme.

Présence policière accrue au centre-ville

Le chef du service de police, Dale McFee, a fait l’éloge du programme durant la présentation de jeudi. Il a dit vouloir intégrer l’équipe HELP au déploiement policier à venir dans le centre-ville d’Edmonton.

Dès la semaine prochaine, des policiers assignés à d’autres secteurs de la ville seront réaffectés au centre-ville et à d’autres voisinages, par exemple celui de la 118e Avenue.

Le service de police prévoyait ce changement depuis longtemps et une série de crimes sérieux l'a poussé à faire avancer ce projet plus tôt que prévu.

Le chef Dale McPhee a indiqué que ces crimes incluent un décès dans un campement, une voie de fait grave, une fusillade en dehors d’un pub et une agression à l’arme blanche dans une station LRT.

Nous voulons que nos [actions] soient très visibles et efficaces , a-t-il fait savoir.

La police d'Edmonton prévoit demander l’aide de la province pour cette initiative.

Avec les informations de Madelein Cummings