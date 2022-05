D’un côté, le ministre russe de la Défense assure que la Russie a presque complété la libération de la République populaire autoproclamée de Louhansk, à une soixantaine de kilomètres de la frontière. De l’autre, les Ukrainiens maintiennent repousser les offensives ennemies. Il est difficile de savoir qui dit vrai, mais ce qui semble certain, c’est que plusieurs villes sont à feu et à sang vendredi dans l’est de l’Ukraine.

Douze civils auraient notamment été tués par les Russes à Sievierodonetsk, qui y ont multiplié les bombardements dans les derniers jours, selon le gouverneur régional, Serguiï Gaïdaï.

Il resterait environ 15 000 civils dans cette ville qui comptait plus de 100 000 habitants avant la guerre, estime son chef de l’administration militaire, Oleksandr Striuk. Ils vivent dans des abris et des sous-sols et, depuis une semaine, seraient sans électricité, sans Internet, sans moyen de communication.

« Environ 70 % du parc immobilier de la ville a été détruit. » — Une citation de Oleksandr Striuk, chef de l'administration militaire de Sievierodonetsk

Sans électricité, les derniers civils de Sievierodonetsk doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont pour se faire à manger et se réchauffer. Photo : Getty Images / YASUYOSHI CHIBA

Mais si elle reconnaît la violence et l’intensité des bombardements russes, l’Ukraine assure que ses lignes défensives tiennent le coup. L’attaque sur Sievierodonetsk a échoué. Les Russes ont subi des pertes de personnel et se sont repliés , a déclaré Serguiï Gaïdaï.

Une vidéo publiée par la Garde nationale ukrainienne la montre d’ailleurs faisant exploser un pont, qui serait celui reliant Sievierodonetsk à Rubizhne, voulant ainsi ralentir l’avancée des troupes russes dans la région. Aucun média n’a toutefois pu vérifier l’origine et l’authenticité de la vidéo.

La ville de Sievierodonetsk est stratégiquement importante pour la Russie parce que la contrôler lui permettrait de se diriger vers l’ouest et de rejoindre les troupes russes au sud-est d’Izyum. Elle est également une des dernières poches de résistance de la région, avec Lyssytchansk, à une dizaine de kilomètres, aussi le théâtre de combats intenses depuis jeudi.

Un missile a atterri sans exploser devant une garderie de Lyssytchansk où sept personnes se réfugient dans le sous-sol depuis deux mois. Photo : Getty Images / AFP/YASUYOSHI CHIBA

Pendant ce temps, dans le Donetsk, le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko assure que les Russes ont tué cinq civils jeudi. À Bakhmout, les bombardements ont déclenché plusieurs incendies.

Cette intensification des attaques russes n’a aucune explication militaire , a réagi dans son allocution quotidienne Volodymyr Zelensky.

« C’est une tentative délibérée et criminelle de tuer le plus d’Ukrainiens possible. De détruire le plus de maisons, d’installations sociales et d’entreprises que possible. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président ukrainien

Les derniers défenseurs d'Azovstal cessent de combattre

Vendredi matin à Marioupol, les derniers combattants retranchés dans l’usine d’Azovstal ont reçu l’ordre de Kiev d’arrêter de combattre, a déclaré Denys Prokopenko, commandant du régiment d’Azov, dans une vidéo publiée sur Facebook.

Les autorités militaires ont donné l’ordre de sauver des vies et de préserver le bien-être des militaires et de cesser de défendre la ville .

Selon la Russie, environ 2000 combattants se seraient déjà rendus dans les derniers jours.

Selon Kiev, 90 % de la ville de Marioupol aurait été détruit et au moins 20 000 personnes y ont péri depuis le début des combats.

La fin de combats à Marioupol pourrait permettre à plusieurs troupes russes de rejoindre celles qui combattent dans le Donbass et d’y intensifier encore davantage les offensives.

Une fois que la Russie aura sécurisé Marioupol, il est probable qu'elle déplacera ses forces pour renforcer les opérations dans le Donbass , a déclaré le gouvernement britannique.