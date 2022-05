La Co-op de Trois-Pistoles fusionnée à celle de Rimouski

Réunis en assemblée générale hier, les membres de la coopérative de Trois-Pistoles ont approuvé la fusion. Elle sera effective à partir du 6 juin, et le siège social sera établi à Rimouski.

L’important pour nous était de trouver une solution innovante qui nous permettait de maintenir tous les emplois en place et d’assurer la pérennité de la coopérative à Trois-Pistoles , explique par voie de communiqué Serge Bélanger, président du conseil d’administration du Magasin Co-op Trois-Pistoles.

La dette accumulée de 4 millions de dollars de la coopérative de Trois-Pistoles sera ainsi transférée à sa voisine rimouskoise.

Une situation qui avait mené à la démission en bloc de quatre administrateurs de la coopérative de Rimouski en mars dernier, qui n’approuvaient pas cette décision.

Ils craignent de voir cette dette accumulée, plomber la situation financière plus reluisante de la coopérative de Rimouski.

En 2021, la coopérative rimouskoise avait généré un bénéfice d’un million de dollars (archives). Photo : Radio-Canada / Maxence Matteau

Les administrateurs démissionnaires avaient aussi souligné leur malaise face au fait que leurs membres n’aient pas été consultés.

Seul un vote du conseil d’administration de la coopérative de Rimouski, remporté de justesse, avait été nécessaire pour que la fusion aille de l'avant.

Coopérative plus forte

Cette association a toutefois obtenu l'aval de la majorité du conseil d'administration du Magasin Coop de Rimouski et de Sobeys, propriétaire de la bannière IGA.

« Cette unification permet de renforcer la présence coopérative dans l’est du Québec » — Une citation de Jean-Roch Michaud, président du conseil d’administration du Magasin Coop de Rimouski.

Un appui aussi obtenu de la part du réseau ICI COOP, qui souligne que cette fusion permettra de pérenniser les activités de Trois-Pistoles.