Pourrait-il y avoir des cas de variole du singe en Estrie?

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé jeudi que deux premiers cas de variole du singe ont été confirmés au Québec, et une vingtaine d'autres cas sont actuellement à l’étude. La maladie est connue de longue date, mais pour la première fois, elle aurait été transmise d'un humain à un autre. Une possible contagion qui fait dire au Dr Alex Carignan qu'il est « possible qu’il y ait des cas éventuellement en Estrie ».