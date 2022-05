Une bière pour le groupe QW4RTZ

Le projet de collaboration est né l’an dernier entre les membres du groupe et l’équipe de la microbrasserie. Au micro de l’émission En direct, Philippe Leboeuf raconte c’est au cours d’une soirée où chacun échangeait sur sa passion pour la bonne cuisine et les bières artisanales que l’idée a germé. Ils se sont dit : Pourquoi ne pas lancer une bière qui nous ressemble? Une bière qui ressemble à ce que les chanteurs pourraient boire avec de la mangue, du gingembre, quelque chose de festif, qui ressemble à QW4RTZ.

L'A C4PELL4, une bière sûre aux notes de mangue sera distribuée dans une centaine de points de vente au Québec. Le groupe souhaite qu’elle devienne un produit phare de la microbrasserie. C’est plus excitant que de lancer un album, je pense , raconte Philippe Leboeuf.

Les membres de QW4RTZ font partie des chanceux qui sont sortis grandis de la pandémie, aux dires de Philippe Leboeuf. Ils se sont rapidement tournés vers le numérique et les réseaux sociaux. Si bien qu’ils ont pu réaliser de nombreux projets lucratifs, dont la création d’un album de Noël.

Ils ont maintenant de bonnes assises pour la création de leur quatrième spectacle. Le 19 juin, ils iront retrouver leur metteur en scène Serge Postigo à Paris pour tout mettre en place.

« Ça va être complètement éclaté, la technologie nous appuie encore plus. On ne perd pas de vue que ce qui est impressionnant c’est quatre gars qui chantent a capella, c’est tout, pas d’autres voix. Mais, on va se faire plaisir un peu plus avec l’habillage de scène entre autres, les décors, la technologie. Ça fait beaucoup de coordination présentement, mais on a les moyens de nos ambitions présentement, on a une plus grosse équipe qui nous entoure et on se lâche lousse. »