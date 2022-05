Le Titan s’incline devant les Islanders et est éliminé

Budgell a touché la cible dans un troisième match de suite et il a obtenu au moins un point lors des six parties éliminatoires de son équipe. Il a inscrit son premier but lors d'une échappée, grâce à une belle feinte du revers, et il a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert.

Patrick Guay a fait mouche à une reprise pour les Islanders, qui ont obtenu leur billet pour le carré d'as pour une deuxième saison consécutive.

Jérémie Biakabutuka a participé aux deux buts de Budgell alors que Francesco Lapenna a repoussé 35 rondelles devant la cage de la formation de Charlottetown.

Cole Huckins a été l'auteur de l'unique but du Titan. Jan Bednar a alloué deux buts en 34 lancers.