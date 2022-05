Le parc du Mont-Bellevue continue d’évoluer vers son statut de réserve naturelle

La désignation de réserve naturelle, c'est la demande que les propriétaires font pour protéger une propriété qui présente des caractéristiques naturelles qu’on souhaite maintenir dans le futur. Une entente est signée en vertu de la loi du patrimoine naturel. C’est très bien balisé et encadré. En quelque sorte, c’est comme si on donnait une servitude au gouvernement en s’engageant à respecter la vocation de préservation , a expliqué Véronique Roy, qui travaille à l’Université de Sherbrooke.

Un comité composé d’utilisateurs du parc et d’experts travaille depuis 2019 pour que le Mont-Bellevue obtienne ce statut.

Dans la dernière décennie, le nombre d’utilisateurs du parc a augmenté de façon significative. Ceux-ci ne respectent pas toujours les règles et la signalisation des sentiers, menaçant l’intégrité écologique du milieu. Ce constat a notamment mené à l'idée de demander la désignation de réserve naturelle, a-t-on souligné pendant la rencontre.

En ayant la réserve naturelle, ça réveille tout le monde, c’est géré, c’est structuré, on le protège, notre environnement , a avancé Nathalie Roy, la directrice générale du parc du Mont-Bellevue.

La directrice au bureau de l’environnement de la Ville de Sherbrooke Ingrid Dubuc a quant à elle souligné toute la sensibilisation qui a été faite auprès du public dans les dernières années. Tout le travail que fait le regroupement du Mont-Bellevue sur le terrain, sensibiliser, éduquer avec les patrouilles. [...] Est-ce que dès qu’on est une réserve naturelle, 100 % des usagers auront le comportement parfait? Non, mais ce qu'il va être important de considérer, c’est l’évolution favorable du comportement des usagers , soutient-elle.

« Aujourd’hui, en mai 2022, on est à des années-lumière du comportement des usagers en 2017. On peut se baser sur l’évolution positive, et assurément qu’il y aura d’autres évolutions positives dans le futur. »