Le Phoenix accède à la demi-finale 

Le Phoenix de Sherbrooke a remporté son troisième match de suite contre l’Armada de Blainville-Boisbriand jeudi soir avec un score de 7-5. L’équipe gagne ainsi la deuxième ronde des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et accède à la demi-finale pour la première fois de son histoire, a-t-elle souligné sur les réseaux sociaux.

Julien Anctil a marqué le premier but du match au Centre d'excellence Sports Rousseau dès la sixième minute de la première période, aidé par Tyson Hinds et David Spacek. Jean-Raphaël Roy a compté quelques minutes plus tard.

Justin Gill a récolté la troisième étoile du match pour avoir compté deux buts pendant la deuxième et la troisième période, aidé de l’espoir du Canadien Joshua Roy et de Xavier Parent. Ce dernier s’est d’ailleurs mérité la première étoile du match.

Joshua Roy, Stéphane Jr Huard et Anthony Munroe-Boucher ont également compté en troisième période.

Du côté de l’Armada, l’ailier droit Alexis Gendron a réussi un tour du chapeau et une aide. Antoine Roy et Zachary Cardinal ont aussi compté en troisième période.

Le gardien du Phoenix Jakob Robillard a arrêté 22 rondelles pendant la soirée. Celui de l’Armada, Charles-Édward Gravel, en a quant à lui arrêté 32 sur 38, puisque le dernier but de la formation sherbrookoise a été compté dans un filet désert.

Sur les réseaux sociaux, le Phoenix de Sherbrooke a précisé que ses prochains matchs l’opposeront à Charlottetown ou à Shawinigan selon le résultat de la série opposant les Remparts et l'Océanic.