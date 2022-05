Des experts craignent le poids environnemental du projet d’autoroute 413

Si la construction d’une telle autoroute est capable de séduire les automobilistes de la région, elle pourrait fragiliser, voire détruire les écosystèmes locaux, selon des spécialistes.

Le tracé prévu de l’autoroute, de Milton à Vaughan, traverse une partie de la ceinture de verdure et des zones humides, parmi les rares milieux naturels presque encore intacts qui restent dans la grande région de Toronto.

L'écologiste Ryan Norris, professeur à l'Université de Guelph, affirme qu'une trentaine d'espèces menacées perdraient leur habitat.

Si nous enlevons une espèce ici ou là, nous n'allons pas nécessairement voir un changement immédiat dans quoi que ce soit, mais si nous continuons à rogner, nous n'aurons plus de biodiversité , assure-t-il.

Ryan Norris, écologiste et professeur associé au département de biologie intégrative de l'Université de Guelph.

Yannick Beaudoin, directeur ontarien de la Fondation David Suzuki, craint que les rivières et les plans d'eau risquent la contamination avec une autoroute qui les entrecoupe, en raison des sels, des métaux et d'autres polluants.

« On a les petits morceaux de plastique des pneus, ça rentre dans les rivières, dans les eaux, on boit l'eau. Ça fait tout partie de l'écosystème qui donne l'eau à Toronto et la région. »