La technologie de la capture de mouvements au service des récits autochtones yukonnais

L'entreprise de médias et divertissement de Whitehorse Outpost 31 espère collaborer avec les communautés autochtones du territoire en mettant à leur disposition un costume de capture de mouvements. En permettant de suivre les positions et rotations du corps, celui-ci et pourrait être utilisé dans le cadre de projets d’éducation culturelle, comme le partage d’histoires locales.