Le déblaiement de la voie Robert Service pourrait commencer la semaine prochaine

Cette route d’accès au sud du centre-ville est fermée depuis le glissement de terrain du 30 avril dernier. Depuis, l’état de l’escarpement ne permettait pas d’intervenir de manière sécuritaire, d’après les experts.

Tracy Allen, la directrice municipale des opérations, indique que les travaux de nettoyage pourraient commencer mercredi prochain.

Les équipes installeront ensuite des palplanches, sorte de murs d’acier de plusieurs mètres de haut à la base de l'escarpement, et cette opération pourrait quant à elle prendre entre une semaine et dix jours et devrait donc être terminée au début du mois de juin.

Une fois cette étape franchie, la voie Robert Service pourrait être progressivement rouverte au trafic routier. Elle pourrait être ouverte dans un premier temps avec l'aide de personnel régulant le trafic à l'heure de pointe par exemple, juste pour s'assurer que nous n'avons pas de voitures pare-chocs contre pare-chocs dans ce secteur, affirme Tracy Allen.

Selon elle, ce plan de réouverture est valable tant que l'état de l'escarpement ne change pas. La Ville continue de surveiller de près la zone, mais la directrice des opérations indique que la situation ne se stabilisera pas complètement avant la fin du mois de juin lorsque la fonte, et les ruissellements qui s'en suivent seront terminés.

La Ville surveille constamment la situation, mais demande tout de même aux habitants de leur signaler tout glissement de terrain en composant le 867-667-2111.

Avec les informations de Jackie Hong