Des préparations pour nourrissons sur ordonnance seulement, au Québec

Préoccupée par cette pénurie, l'Association des pédiatres du Québec sensibilise les professionnels de la santé à l’importance de réserver ce type de lait maternisé aux nourrissons qui sont gravement intolérants.

En entrevue à l'émission Le 15-18, sa présidente, la Dre Marie-Claude Roy, explique que divers facteurs ont mené à cette rareté. Comme partout ailleurs, la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre ont fortement contribué à la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

En février, une usine du groupe américain Abbott a dû fermer aux États-Unis, ce qui a eu un impact majeur sur la production de certaines formules de lait. Une pénurie qui a créé un vent de panique jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir américain.

Le président Joe Biden a annoncé mercredi la mise en place d'un pont aérien et le recours à une loi datant de la guerre froide pour tenter de résoudre la pénurie.

Au Québec, où les préparations hydrolysées sont les plus consommées, le ministère de la Santé et des Services sociaux cherche des fournisseurs en Europe pour pallier la pénurie.

Ces préparations sont destinées aux nourrissons qui présentent une intolérance à certaines protéines présentes dans le lait de vache. Cela peut se traduire par des douleurs et du sang dans les selles chez les bébés, qui peinent alors à prendre du poids. Il faut donc trouver une solution pour leur permettre de s'alimenter.

« On prend les protéines et on les hydrolyse, on les coupe en plus petits morceaux. Ce qui fait que le système peut bien digérer le lait. Il n’y a pas de réaction allergique au niveau du tube digestif qui amène des symptômes chez le bébé. »