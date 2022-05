Daniel Paré maintenu au gouvernement, malgré le rapport sur les décès en CHSLD

Pour justifier cette décision, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est appuyé sur l’enquête externe réalisée peu après que le scandale du Manoir Liverpool, à Lévis, a éclaté.

Elle avait conclu à « un bris de communication » pouvant expliquer que les gestionnaires de cette résidence ignoraient ce qui s’y passait. C’est cohérent avec ce que Daniel Paré a toujours dit.

Pourtant, les propos de celui-ci sont remis en question par la coroner Géhane Kamel, dans son rapport de 200 pages qu'elle a publiquement commenté jeudi. Elle peine à croire que M. Paré n’était pas au courant.

Qu’un PDGprésident-directeur général ne soit pas au courant de ça, moi ça me sidère. Si effectivement, il n’était pas au courant, on a un sérieux problème , a-t-elle déclaré devant les médias.

Si la coroner a de nouvelles informations qui pourraient contredire cette version [celle de Daniel Paré], nous l’invitons à nous les partager , a renchéri le cabinet du ministre.

La coroner Géhane Kamel pendant sa conférence de presse sur la crise dans les CHSLD pendant la pandémie Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les recommandations seront suivies

De son côté, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches déclare avoir pris acte du contenu du rapport et des recommandations que la coroner émet aux établissements et accueille le tout favorablement .

Il s'est engagé à implanter l’ensemble de ces recommandations, dans l'objectif de toujours améliorer les services aux résidents des milieux d'hébergement .

Pour sa part, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a indiqué dans un courriel qu'il prenait acte des recommandations de la coroner, tant pour le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux que pour les CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Il a aussi précisé que les faits relatés dans le rapport de la coroner ne prennent pas en compte des constats du rapport indépendant demandé par le ministère.

Ce dernier stipule qu’il n’y avait pas de fluidité de l’information entre ce qui était signifié sur le terrain et les hautes instances du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Les propriétaires de la RPArésidence privée pour aînés utilisaient un stratagème pour induire les inspecteurs en erreur.

De nombreuses améliorations sont déjà en cours au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, a conclu le ministère qui n'a pas souhaité commenter davantage, puisque les propriétaires du Manoir Liverpool poursuivent le gouvernement.

Daniel Paré a été nommé sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie du ministère de la Santé, en mars dernier.

Il est resté président-directeur général du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches jusqu’en décembre 2020, date à laquelle il est devenu directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Contacté par Radio-Canada, il n'a pas fait suite à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Camille Carpentier et de Sébastien Bovet