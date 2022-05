La fin de la grève à la LCF rime avec le retour des Roughriders au camp d’entraînement

Cette nouvelle entente met fin à la deuxième grève de l’histoire de la LCFLigue canadienne de football , qui a duré quatre jours.

Selon la nouvelle convention collective qui doit être ratifiée avant de rentrer en vigueur, le contrat des joueurs devrait durer sept ans, ce qui va assurer une certaine stabilité pour les joueurs et pour les propriétaires des équipes de football.

Cette entente offre aussi des garanties liées aux salaires, aux horaires d'entraînements, et au calendrier de la saison. Elle couvre aussi la rééducation des joueurs et leurs frais médicaux, autant d’éléments importants dans la vie de ces athlètes selon le chroniqueur sportif à Radio-Canada, Marc-Éric Bouchard.

« C'est très court une carrière dans la ligue canadienne en raison des blessures et des commotions cérébrales, c’est entre 3 et 5 ans. On veut avoir des assurances et plus de santé et tout ce qui est médical quand un joueur a besoin de traitement à long terme. Il peut avoir une meilleure assurance pour ses jours par la suite quand il prend sa retraite. »