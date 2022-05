Oscar Kistabish reçoit la Médaille Premiers Peuples

Il s’agissait de la deuxième cérémonie de la Médaille Premiers Peuples. Le chef de cabinet au bureau du lieutenant-gouverneur, Jean-François Provençal, a souligné qu’Oscar Kistabish a consacré une bonne partie de sa vie à la mise en valeur de la culture traditionnelle.

Il est une figure importante de la transmission de la culture ancestrale. Il est aussi un ambassadeur de sa nation auprès de la population québécoise. Avec la même attention à l'autre et le même désir de transmettre ses connaissances sur toutes les tribunes, faire entendre sa langue et les valeurs d'humilité, d'honnêteté, de respect, de courage, de sagesse, de vérité et d'amour , a résumé M. Provençal.

En tout, huit récipiendaires, provenant de différentes nations autochtones du Québec, ont été reconnus pour leur contribution exceptionnelle comme membres des Premières Nations et de la Nation Inuite. Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, a précisé le processus de sélection.

« Ces gens qui ont été choisis par leurs pairs, sur leur territoire et par leur nation pour leurs qualités humaines, leur dévouement, leurs réalisations, leur implication. Ces gens-là sont extrêmement inspirants et font rayonner chacune de leurs communautés. » — Une citation de Sylvain Lévesque

Liste des récipiendaires Nation Huronne-Wendat - Madame Lise Bastien

Nation Abénaquise - Monsieur Denys Bernard

Nation Malécite - Monsieur Daniel Brière

Nation Innue - Madame Pénélope Guay

Nation Mohawk - Docteure Ojistoh Horn

Nation Crie - Monsieur Robert Kanatewat

Nation Algonquine - Monsieur Oscar Kistabish

Nation Naskapie - Madame Loretta Robinson

La présidente et secrétaire du comité consultatif de la Médaille Premiers Peuples, Edith Cloutier y voit un geste concret de reconnaissance.