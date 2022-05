Incendies criminels à Val-d’Or : une sentence en juin pour Mathieu Landry

Le récidiviste de 31 ans avait déclenché un feu sur un véhicule stationné sur la 16e Rue, en plus d'une affiche de la Cité de l'Or. Il avait plaidé coupable à deux accusations d’incendie criminel en février dernier, en plus de deux bris de probation et d’un vol.

Les gestes ont été commis cinq mois à peine après que Mathieu Landry soit sorti de prison pour une série de 12 incendies criminels commis en 2019, toujours à Val-d'Or.

Pour ces nouvelles offenses, la poursuite réclame deux ans de prison dans un pénitencier fédéral, qui s'ajouteraient aux 304 jours déjà passés derrière les barreaux depuis son arrestation.

Me Andrée-Anne Gagnon a plaidé au juge Claude P. Bigué que l’emprisonnement de Mathieu Landry était nécessaire pour sécuriser la population de Val-d’Or, compte tenu des risques de récidive et de son besoin d’un encadrement strict, à long terme

La défense propose pour sa part une peine se limitant au temps purgé, en plus de neuf mois de détention avec sursis, à son domicile.

Me Marie-Ève Gervais estime que la sentence demandée par la poursuite n’est pas proportionnelle à la gravité des infractions commises. Elle affirme aussi que son client a la volonté de poser des gestes pour s’attaquer à son problème de dépendances à sa sortie de prison.

Le juge Bigué a pris la cause en délibéré.