Le plan de captage du carbone de l’Alberta suscite des critiques de l’industrie

Leurs griefs contre le plan concernent notamment les aspects liés aux délais de traitement des dossiers soumis par les entreprises intéressées à investir dans le secteur, au choix des projets par le gouvernement, ou encore à la viabilité économique du système.

Compte tenu de sa géologie considérée idéale par des experts pour le stockage du carbone, l’Alberta intéresse de nombreuses sociétés pétrolières et industries. Celles-ci souhaitent investir dans des installations de captage et de stockage du carbone dans le but de réduire leurs émissions dans un contexte de changements climatiques.

Le gouvernement provincial a reçu de nombreux dossiers à cet égard et a approuvé, à ce jour, six propositions de projets près d'Edmonton. Il examine actuellement les soumissions pour des projets dans toute la province et souhaite que chacun d'entre eux soit une sorte de pôle conçu pour recueillir les émissions des installations voisines et les stocker sous terre.

Des entreprises affirment toutefois que le système provincial crée de l'incertitude parce qu'elles ne savent pas si leur projet sera approuvé ni quand. Par ailleurs, si elles doivent utiliser une plateforme exploitée par une autre entreprise, il n'y a pas de règles en place, selon elles, concernant les coûts ou l'accès.

Il ne fait aucun doute que cela retarde les choses , a déclaré à ce propos Craig Golinowski, directeur associé de Carbon Infrastructure Partners, une société de Calgary qui investit dans de nombreux projets, notamment dans le captage et le stockage du carbone.

Une autre entreprise basée à Calgary, Entropy Inc., explique avoir une douzaine de projets de différentes tailles qui ont été proposés au gouvernement albertain. Plusieurs de ces projets sont maintenant retardés, car la société ignore si le gouvernement approuvera ou non leur déploiement.

Deux de ses projets sont prêts à faire l'objet d'une décision d'investissement finale, mais lorsque vous perdez six mois cette année, ce retard se répercute sur la mise en œuvre effective du projet. Donc, tout est repoussé , déplore Michael Belenkie, le président de la société.

Outre l’aspect de l'incertitude, celui ayant trait à la transparence a été également évoqué. Des entreprises se demandent, par exemple, pourquoi certains projets sont approuvés alors que d’autres sont rejetés.

Il y a un processus bureaucratique pour choisir les gagnants et les perdants , qui prend trop de temps et favorise les plus grandes entreprises, estime Jackie Forrest, directrice générale de l'ARC Energy Research Institute, un groupe d'analyse lié à l'industrie à Calgary.

Crainte de perdre des investissements

Alex Puddifant, porte-parole du ministère de l'Énergie de l'Alberta, explique que le gouvernement privilégie le développement de pôles centraux , car nous pensons que cette approche est l'utilisation la plus efficace de l'espace souterrain poreux présent en Alberta.

Selon lui, la province continue d'être chef de file au Canada en matière de captage, d'utilisation et de séquestration du carbone (CCUS).

Ce système de pôles est cependant trop axé sur les grandes entreprises et ignore les petits acteurs, réagit de son côté Craig Golinowski.

L’efficacité d’un tel système est également remise en cause par Jackie Forrest, qui estime que le gouvernement devrait créer un système ouvert où tout projet pourrait aller de l'avant tant qu'il respecte les règles du jeu en vigueur.

En limitant le nombre de projets, vous limitez vraiment, je pense, le montant total des investissements en Alberta , regrette-t-elle.

Elle ajoute que le système actuel pousserait certaines entreprises à se détourner du marché albertain pour aller investir ailleurs, notamment aux États-Unis.

Promesse de consultations

La ministre de l'Énergie de l'Alberta, Sonya Savage, n'était pas disponible pour une entrevue sur le sujet.

Alex Puddifant évoque cependant davantage de consultations avec l'industrie.

Notre gouvernement poursuivra son engagement auprès des parties prenantes pour s'assurer que l'Alberta est bien placée pour déployer les technologies de CCUSCaptage, stockage et utilisation du carbone de manière efficace, équitable et efficiente dans le meilleur intérêt des Albertains , promet-il.

Le gouvernement de l'Alberta, qui a reçu plus de 40 demandes pour des projets de captage du carbone, prévoit répondre à la plupart de ces demandes dès cet automne.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a récemment annoncé un nouveau crédit d'impôt pour stimuler davantage les investissements dans le domaine du captage et du stockage du carbone.

