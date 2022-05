Rives-du-Saguenay : un pow-wow pour faire découvrir la culture autochtone

Ainsi, les traditions autochtones étaient à l'honneur, à l'école des Quatre-Vents de Chicoutimi-Nord.

J'ai montré que moi je danse, car je suis danseuse et j'ai montré comment je dansais et ils avaient l'air vraiment intéressés. Ils posent des questions, on a pris des photos et c'est vraiment cool , a partagé Deyna Kanapé, élève de 6e année à l’école Saint-Antoine-d'Exupéry.

Pour les jeunes issus des Premières Nations, comme Deyna Kanapé, c'est l'occasion de montrer une partie de leur héritage.

L'événement a été organisé en partenariat avec le Centre Mamik de Saguenay et la Boîte Rouge VIF. Un échange comme celui-ci peut favoriser de meilleures relations entre Autochtones et allochtones.

On le voit avec l'ambiance, tous les jeunes, peu importe leurs origines, ont vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui. On voit l'intérêt, ils veulent apprendre les mots, ils veulent découvrir la culture , s'est réjoui François Fortin, coordonnateur de l'éducation au Centre Mamik Saguenay.

Des élèves du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ont eu la chance de vivre une introduction au pow-wow jeudi après-midi . Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L'école des Quatre-Vents accueille le programme Petapan. C'est un projet qui reçoit des élèves autochtones, qui vivent en milieu urbain, dans une école de quartier.

L'objectif c'était de faire connaître aux élèves des classes du primaire allochtones qui accueillent des élèves autochtones. Donc, aujourd'hui, la plupart des classes ont au moins un élève autochtone et ils voulaient faire connaître leur culture aux élèves , a mentionné Caroline Pednault, directrice adjointe de l'école des Quatre-Vents.

La cérémonie était animée par l’Anicinabe Jeffrey Papatie. Il souhaite que les pow-wow soient des événements rassembleurs.

J'accueille les allochtones, les Blancs, à venir festoyer avec nous dans les pow-wow. On dit souvent que les Autochtones c'est chez nous sur notre territoire, mais je dis que je suis chez nous, mais je suis chez vous aussi , a-t-il expliqué.

D’après un reportage de Béatrice Rooney