Les Flyers de Moncton continuent de surprendre à la coupe Telus

L'équipe néo-brunswickoise a remporté une 4e victoire de suite à la coupe Telus, jeudi, et est toujours invaincue. Une victoire qui démontre beaucoup de caractère pour les champions de l'Atlantique.

Le duel contre les Chiefs de North East Vancouver a vraiment mal commencé pour Moncton. Les champions de la région Pacifique ont rapidement pris l'avantage par 3 à 0 après 11 minutes de jeu.

Les Flyers semblaient désorganisés tant en attaque qu'en défense. L'entraîneur John DeCourcey a demandé un temps d'arrêt pour rappeler sa troupe à l'ordre.

Après le temps d'arrêt, on a commencé à jouer en équipe , explique Noah Matulu, attaquant des Flyers.

« Notre entraîneur nous a simplement dit de garder notre jeu simple et de faire ce qu'on fait d'habitude. » — Une citation de Noah Matulu

Noah Matulu, l'auteur du but qui a lancé la remontée des Flyers. Photo : Normand Léger

Le message a été entendu et les vannes offensives se sont ouvertes comme une rivière au printemps.

Noah Matulu a été le premier des Flyers à répondre présent. Il a déjoué Oliver Auyeung-Ashton, des Chiefs, à 12 min 02, sur une aide de Marco Martin.

Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué de but , dit Noah Matulu, et j'étais un petit brin excité, car on a besoin d'un but!

Le premier de six buts sans riposte.

C'était juste un but qui a réveillé tout le monde. On aime ça.

Luke Patterson (2 buts et 1 mention d'aide), Philippe Collette (2 buts), Jérémie Richard (1 but et 1 passe) et Preston Lounsbury ont été les autres marqueurs.

Noah Matulu reconnaît que la fatigue commence à se faire sentir dans le camp monctonien. C'est le quatrième match intense en quatre jours.

Mais, on a réduit la durée de nos présences sur la glace et ça nous a aidés à nous replacer , explique l'attaquant originaire de Shediac.

On a appris aussi qu'il ne faut jamais abandonner, même dans ces tournois où on est les négligés.

Toujours invaincue en quatre matchs, l'équipe est assurée de participer aux demi-finales, samedi. Mais, ne comptez pas sur les Flyers pour pavoiser.

Ce sont les deux derniers jours qui sont les plus importants , souligne Noah Matulu, en parlant des demi-finales de samedi et de la finale de dimanche.

Non, pas question que ça nous monte à la tête , dit-il.

Le dernier match du championnat national aura lieu vendredi soir, à 21 h 30, contre le Rush de Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Cette équipe devait accueillir l'événement dans la communauté mi'kmaw de Membertou. Mais l'incertitude entourant les restrictions sanitaires a forcé Hockey Canada à déplacer le tournoi à Okotoks, non loin de Calgary en Alberta.

L'organisme a tout de même conservé le Rush de Sydney comme équipe hôtesse.

Les Néo-Écossais ont remporté une victoire en trois parties.