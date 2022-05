Québec souhaite cartographier la couverture cellulaire

Il s’agit d’une première phase pour améliorer la couverture mobile du réseau routier québécois.

Cette carte doit identifier les zones non couvertes par des tours de téléphonie cellulaire.

La couverture cellulaire est presque inexistante dans certaines zones québécoises, notamment à quelques endroits de la route 138 (archives). Photo : Radio-Canada

Le gouvernement souhaite améliorer la couverture mobile du réseau routier du Québec afin de répondre à des enjeux de sécurité sur les routes du Québec et de connectivité sur le territoire et de contribuer à mettre en place les conditions préalables à l’hyperconnectivité , peut-on lire dans le budget du Québec 2022-2023.

Le député d’Orford et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, indique vouloir présenter cette carte prochainement. Je voudrais que la carte soit faite dans les prochains mois pour identifier les endroits où la couverture n’est pas adéquate , dit-il.

« Admettons que la carte soit réalisée en 2022, l’échéancier de réalisation, moi je voudrais le faire en deux ans. » — Une citation de Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse

Gilles Bélanger a rappelé que son gouvernement s’est engagé à ce que toutes les familles du Québec aient accès à Internet haute vitesse d’ici la fin de septembre 2022 (archives). Photo : Radio-Canada

Une enveloppe de 50 M$ est prévue pour la réalisation de cette carte ainsi que pour les premiers travaux de couverture, indique le dernier budget du Québec.

[Pour couvrir l’ensemble du réseau routier québécois] je vous dirais que c’est plus dans les centaines de millions. J’ai discuté avec le fédéral, parce que c’est quand même de compétence fédérale, pour avoir leur participation financière au projet. Puis, ça semble très prometteur , affirme M. Bélanger.

Une fois que les trous de services de la couverture cellulaire seront identifiés, M. Bélanger explique vouloir valider avec les MRCMunicipalité régionale de comté et les municipalités les axes prioritaires à couvrir.

On ne pourra pas quand même couvrir tout le Québec. On ne peut pas avoir des antennes partout. Il y a une question d’acceptabilité sociale [et de] coûts. Mais, une solution mobilité avec, en complémentarité, une solution satellitaire en basse orbite pourrait avoir une couverture à 100 % de tout le territoire du Québec , lance le député.

Il ajoute que le déploiement des tours de téléphonie cellulaire doit être la priorité pour offrir cette couverture, mais que des technologies satellitaires pourraient être requises dans certaines zones rurales.

S’il y a des endroits où il n’y a pas de couverture [cellulaire] parce que ce n’est pas une route prioritaire ou une route principale, la couverture satellitaire va pouvoir résoudre l’enjeu de mobilité , note M. Bélanger.

Un outil essentiel à la sécurité routière?

La couverture cellulaire est presque inexistante dans certaines zones québécoises, notamment à quelques endroits de la route 138 sur la Côte-Nord.

Au début du mois de mai, une jeune adulte s’est aperçue qu’elle n’avait pas de réseau cellulaire pour appeler les services d’urgence sur la route 138 après un accident. Comme plusieurs résidentes de la région, elle a dénoncé l’absence de réseau cellulaire en Minganie.

Au début de mois de mai, la voiture de Valéry Bélisle a culbuté sur des roches avant de s'écraser sur la plage sur la route 138 (archives). Photo : Gracieuseté : Josée Brunet

La route 138, c’est une route prioritaire. Il ne faut pas qu’elle ait des trous de services. Ça prend une couverture. La personne aurait pu mourir , admet l’adjoint parlementaire du premier ministre, qui espère que la carte aidera les gouvernements à identifier les besoins ruraux en couverture mobile.

En février dernier, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) avait demandé que les régions de la province soient rapidement desservies par une couverture cellulaire de qualité .

Là, on a l’Internet, on a la fibre, on est capable de mettre en place ce qu’il faut pour le cellulaire , rappelle le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers.

« On s'attend en région d’avoir le droit à ces infrastructures-là, la même chose que dans les grands centres. » — Une citation de Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) (archives). Photo : Radio-Canada

Gilles Bélanger affirme qu’il travaillera de concert avec la FQMFédération québécoise des municipalités pour développer cette carte indiquant les lieux de services de cellulaire au Québec.