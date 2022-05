La nomination du nouveau PDG du CISSS accueilli favorablement en Gaspésie

La nomination du nouveau président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, Martin Pelletier, semble faire l'unanimité chez les élus et les syndicats de la région.

Mercredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé l'entrée en poste du nouveau PDGprésident-directeur général à compter du 30 mai, pour un mandat de 4 ans.

M. Pelletier a occupé, il y a quelques années, divers postes de direction sur le territoire, notamment pour les hôpitaux de Sainte-Anne-des-Monts et de Maria, avant la création des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

« C’est une excellente nouvelle pour notre région, mais plus particulièrement chez nous, à Sainte-Anne-des-Monts. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Simon Deschênes est heureux de cette nomination (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

C’était unanime de la part des employés que c’était une excellente personne à l'écoute des enjeux et réalités de la région. Le retour de monsieur Pelletier en tant que PDGprésident-directeur général du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, qui sera basé à Sainte-Anne-des-Monts, est une très bonne nouvelle. On voit ça d’un bon œil , lance M. Deschênes.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, abonde dans le même sens.

Le fait qu’il connaisse déjà la machine, la région et qu’il ait déjà cette sensibilité-là, je pense que c’est le prélude à une bonne relation , affirme-t-il.

Daniel Côté est ravi d'avoir un PDG qui connaît bien la région (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, salue également l’arrivée de Martin Pelletier à la tête de l'organisation.

Monsieur Pelletier, c’est quelqu’un qui a un historique qui démontre son intérêt pour une saine gestion et une saine gouvernance. C’est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui auront à travailler avec lui , pense-t-il.

M. Roy est toutefois d'avis pour dire que le nouveau PDGprésident-directeur général aura du pain sur la planche à son entrée en poste.

« Il va avoir beaucoup de travail. » — Une citation de Sylvain Roy, député de Bonaventure

On s’entend qu’il y a quand même une philosophie de gouvernance qui est instaurée à l’intérieur du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux qui va probablement se poursuivre pendant quelques mois et il devra réaménager l’environnement de travail pour faire en sorte qu’il y ait un renouveau du climat de confiance entre la direction et le personnel, et aussi, avec la population , mentionne M. Roy.

Sylvain Roy estime que le PDG devra miser sur le rétablissement d'un bon climat de travail (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon lui, le premier cheval de bataille de Martin Pelletier sera d'améliorer le climat de travail et de redonner un sentiment à l’ensemble du personnel qu'il est important pour le bon fonctionnement du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Je pense que la chose la plus importante qui va avoir un impact sur la qualité des soins, c’est de démontrer qu’il a un profond respect envers le personnel soignant de n’importe quelle catégorie, que ce soit les techniciens ou les médecins. Il faut que les gens sentent qu’ils sont les bienvenus, qu’ils sont respectés et qu’ils sont appréciés à la hauteur de leur dévouement , soutient-il.

Rappelons que des conclusions accablantes sont récemment ressorties du rapport de la Vérificatrice générale du Québec (VG), entre autres quant à la gestion et au climat qui règne entre les murs du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

« Il était temps qu’il se passe quelque chose parce qu’il n’y avait plus grand moyens de faire comprendre la problématique au gouvernement. » — Une citation de Sylvain Roy, député de Bonaventure

Martin Pelletier, le nouveau PDG du CISSS de la Gaspésie, sera disponible pour des entrevues dans les jours qui suivront son entrée officielle en fonction (archives). Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

M. Roy espère, de plus, que le dossier d’accès aux services de santé dans la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon saura trouver un dénouement.

Les syndicats appuient la nomination

Les syndicats de travailleurs de la santé de la Gaspésie se réjouissent, eux aussi, de la nomination de Martin Pelletier.

On est enfin contents que le ministère ait écouté la fédération qui demandait quelqu’un de la région, qui connaissait les réalités régionales , affirme le vice-président de la Fédération de la santé et services sociaux affiliée à la CSNConfédération des syndicats nationaux pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Kent Denis.

« Un vent de renouveau peut juste faire du bien au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, en ce moment, parce que le climat de travail laisse à déplorer (sic) à certains endroits. » — Une citation de Kent Denis, vice-président de la Fédération de la santé et services sociaux affiliée à la CSN pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

La rétention du personnel est une priorité, selon Kent Denis (archives). Photo : iStock

Selon lui, le nouveau PDGprésident-directeur général devrait miser sur l'assainissement du climat de travail afin de favoriser l'attraction et la rétention du personnel.

Avec la pénurie de main-d’œuvre qu’on vit en ce moment, si le climat de travail n’est pas à la hauteur, on va perdre des membres encore une fois. L'attraction et la rétention des employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie est un enjeu primordial , rappelle-t-il.

Le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec, Pier-Luc Bujold, est également d'accord avec le fait qu'il faille prioriser cet élément.

Pier-Luc Bujold soutient que le PDG aura beaucoup de défis à relever (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Il ajoute que le Syndicat est prêt à collaborer avec le nouveau PDGprésident-directeur général .

Nous sommes prêtes à relever les manches, travailler et mettre beaucoup de temps sur la reconstruction du CISSS de la Gaspésie et nous offrions nos efforts , lance M. Bujold.

Martin Pelletier succédera à la PDGprésident-directeur général actuelle, Chantale Duguay, qui a annoncé sa démission en janvier dernier.

Avec les informations de Jean-François Deschênes et Marguerite Morin