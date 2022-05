Dominique Anglade présente sa première candidate libérale dans la région

C'est une candidate fébrile qui se présentait jeudi matin à l’Auberge Godefroy de Bécancour devant un parterre de personnalités publiques de la région, des membres libéraux ainsi que des membres de sa famille.

Madame Jacques se présente comme une novice en politique qui a fait ses armes dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Elle dit avoir à cœur les valeurs du parti libéral. C'est d'ailleurs la raison de son saut en politique provinciale. La cause libérale m'a toujours touchée , dit-elle, les valeurs libérales, c'est la famille, ce sont mes valeurs.

Mère monoparentale, Marie-Josée Jacques a une expérience de la vie au quotidien confie Dominique Anglade. Courtière en assurance de dommage, elle est confiante de gagner le comté. Nous possédons la recette gagnante pour gagner toutes les régions du Québec , dit la candidate avec assurance.

Dominique Anglade présente Marie-Josée Jacques comme la voix qui peut porter les différentes propositions de changement du parti dans Nicolet-Bécancour et concrétiser le plan du PLQ dans le comté. L'agriculture, la santé et la question de l'inflation sont au cœur du plan des libéraux.

Les agriculteurs ont besoin d'avoir de la main d'œuvre, d'être accompagnés et d'avoir accès à des programmes qui soient plus respectueux que ceux qui le font , lance la cheffe du PLQParti libéral du Québec . Elle dit vouloir s'attaquer à l'inflation et aussi rendre les services de garde accessibles à toutes les Québécoises, et Québécois, fixant le tarif à 8,50 dollars par jour.