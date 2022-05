La tournée de Bryan Adams s’arrêtera dans 4 villes du Québec

Il montera ainsi sur la scène de l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 7 septembre, puis sur celle de la Place Festivalma d'Alma le 9 septembre.

Il se produira ensuite au Centre Vidéotron de Québec le 10 septembre, puis au Centre Bell, à Montréal, le 12 septembre.

La tournée fait suite à la sortie du quinzième album studio du chanteur, So Happy It Hurts, au mois de mars.

Bryan Adams a donné des spectacles en Europe avant la sortie de l'album en janvier, et conclura cette partie de sa tournée en juillet.

Il commencera sa tournée canadienne avec des spectacles à l'Île-du-Prince-Édouard en août et la terminera à Vancouver, en novembre.

Une semaine avant la sortie de So Happy It Hurts, le musicien canadien a aussi fait paraître l'album numérique Pretty Woman – The Musical.

Cet album comprend la musique qu'il a créée avec son collaborateur de longue date, Jim Vallance, pour la comédie musicale du même nom présentée à Broadway en 2018.