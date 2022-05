TikTok veut faciliter l’attribution de crédit aux créateurs et créatrices de contenu

Le réseau social spécialisé dans les courtes vidéos TikTok a ajouté une fonctionnalité visant à donner plus de reconnaissance aux créateurs et créatrices de contenu qui inspirent d’autres membres de la communauté et qui lancent des tendances virales.

On pourra dorénavant identifier (ou « taguer ») sur ses vidéos les comptes d’autres personnes ou des vidéos spécifiques pour leur attribuer le crédit d’une idée ou d’une chanson, par exemple, qui ont inspiré la vidéo.

Le réseau social, une propriété du groupe chinois ByteDance, dit ainsi vouloir encourager une culture de la reconnaissance sur sa plateforme, peut-on lire dans un billet de blogue.

Cette annonce semble être une réaction du réseau social aux critiques qui l’accusent de fermer l’œil sur le plagiat et l’appropriation de contenus sur sa plateforme.

Un mouvement de grève de créatrices et créateurs noirs avait vu le jour l’an dernier sur le réseau social à ce sujet. On évoquait notamment l’exemple de nombreuses danses virales créées par des membres de la communauté noire, à qui on prenait rarement la peine d’en attribuer le crédit, et donc la reconnaissance – et la popularité, élément capital pour qui veut faire carrière sur les réseaux sociaux – qui pourrait en découler.