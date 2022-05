Le niveau de la rivière Gatineau force l’évacuation du CHSLD de Maniwaki

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais en a fait l’annonce, jeudi après-midi, par voie de communiqué et doit tenir un point de presse à 16h pour donner plus de détails.

Un plan de relocalisation est d'ailleurs en préparation afin d’évacuer les 68 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , vendredi.

Le niveau d’eau atteint un seuil critique et nous devons nous assurer de la sécurité des résidents. , a-t-on indiqué.

Selon la Sécurité civile du Québec, la rivière Gatineau est sous surveillance au pont de la route 366 à La Pêche, au sud de Maniwaki.

Le plan du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais prévoit une relocalisation des résidents sur deux sites : à l’Hôpital de Maniwaki et au Château Logue. La majorité des résidents seront reçus au Château Logue, alors que ceux qui requièrent plus de soins seront relocalisés à l’Hôpital de Maniwaki.

« Les équipes sont à pied d’œuvre pour effectuer les déplacements des résidents de façon sécuritaire », a-t-on précisé. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais veut rassurer la population et les familles que tout est mis en œuvre pour la sécurité et le bien-être des résidents durant le processus de relocalisation.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais affirme que des équipes soignantes seront sur les deux sites pour assurer le soin des résidents hébergés à ces endroits temporairement.

Ce n'est pas la première fois que le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maniwaki doit être évacué en raison de la montée des eaux. En 2017 et 2019, notamment, les inondations avaient provoqué l'évacuation préventive des résidents de l'époque.

Plus de détails à venir